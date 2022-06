Großer internationaler Mehrfach-Erfolg für die Kleine Zeitung bei den Global Media Awards 2022 der INMA

Mich freut besonders, dass unsere Kampagnen, Projekte und Initiativen in der Kleinen Zeitung eine internationale Jury überzeugt haben und wir uns im internationalen Vergleich nicht nur sehen lassen, sondern auch behaupten können Thomas Spann, Geschäftsführung Kleine Zeitung

Graz (OTS) - Für die Anti-Hate-Kampagne „So nicht“ wird die Kleine Zeitung beim Global Media Award 2022 in der Kategorie „Beste Kampagne für Öffentlichkeitsarbeit“ mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

Die Kleine Zeitung hat als erste Zeitungsmarke in Österreich das Thema Hass im Internet in einer Kampagne aufgegriffen und klar Stellung bezogen. Die Foren und Kanäle der Kleinen Zeitung fördern Diskussion und wertschätzenden Meinungsaustausch. Für Beleidigungen, Bedrohungen und Unwahrheiten unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit gibt es keine Toleranz und wird im Sinne unseres Qualitätsanspruches entschieden vorgegangen. Die Kampagne überzeugte rund 50 Medienexperten aus 24 Ländern.

Die Jury war auch von weiteren Einreichungen der Kleine Zeitung beeindruckt:

Mit dem Kleine Zeitung Online Festival 2021 wurde die Kleine Zeitung in der Kategorie „Best Use of Video“ mit dem dritten Platz ausgezeichnet.

Vier Einreichungen der Kleinen Zeitung haben es knapp nicht unter die Top 3 der jeweiligen Kategorie geschafft, wurden aber von der Jury mit einer ehrenvollen Erwähnung gelobt und ausgezeichnet:

Kleine Zeitung Imagekampagne 2021 „Meine Form von Kleine Zeitung“ in der Kategorie „Best Brand Awareness Campaign“

Kleine Zeitung Online Festival 2021 in der Kategorie „Best Initiative to Acquire Subscribers“

Kleine Zeitung Digitmeter Scoring Model & Dashboard in der Kategorie „Best Internal Data Dashboard and Reports“

Kleine Zeitung Videoformat „Was geht?“ in der Kategorie Best New Digital Product

„ Mich freut besonders, dass unsere Kampagnen, Projekte und Initiativen in der Kleinen Zeitung eine internationale Jury überzeugt haben und wir uns im internationalen Vergleich nicht nur sehen lassen, sondern auch behaupten können “, kommentiert Thomas Spann, Geschäftsführung Kleine Zeitung.

Die INMA Global Media Awards werden seit 1937 von der International News Media Association als Auszeichnung für die besten Lösungen im Bereich Innovation und Markenentwicklung vergeben. Für den Wettbewerb 2022 erhielt die International Media Association 854 Einreichungen von 252 Medienunternehmen aus 46 Ländern. Zu den Teilnehmern gehören Zeitungen, Magazine, digitale Medien sowie Fernseh- und Rundfunkanstalten.

Insgesamt 332 Finalisten aus der ganzen Welt bewarben sich um Auszeichnungen in 20 Kategorien. Die Gewinner wurden am 9. Juni bekanntgegeben.

Rückfragen & Kontakt:

Kleine Zeitung

Dr. Andrea Rachbauer

Leitung Marketing

+436648563304

andrea.rachbauer @ kleinezeitung.at