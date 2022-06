Next Earth's aufregende neue Roadmap schafft Stärke in einem Bärenmarkt

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Es ist kein Geheimnis, dass der Kryptomarkt in den letzten Monaten rückläufig war. Die Preise sind gesunken und viele Projekte sind gezwungen, ihre Pläne aufzugeben und den Markt vollständig zu verlassen.

Ein Projekt, das nicht nur dem Bärenmarkt standgehalten hat, sondern in dieser Zeit tatsächlich florierte, ist Next Earth.

Next Earth ist eine virtuelle Nachbildung unseres Planeten, die auf der Blockchain läuft. Es ist eine völlig neue Art von Metaverse, die es Benutzern ermöglicht, ihr eigenes Land zu besitzen, digitale Assets zu erstellen und an der Governance der Welt teilzunehmen.

Neue Roadmap

Was noch beeindruckender ist, ist, dass Next Earth während des Bärenmarktes weiter gebaut und expandiert hat. Die bestehende Roadmap umfasst spannende Funktionen wie den Ausbau ihrer DAO für Landnutzung und Governance, die Erweiterung ihres Launchpads und Partnerschaften mit innovativen Projekten.

Ende Juli können Benutzer ein Konto erstellen und sich mit ihrer Krypto-Wallet anmelden. Es ist keine E-Mail-Adresse erforderlich. Eine verbesserte Benutzererfahrung und Benutzeroberfläche im August wird es einfacher machen, Land zu kaufen, was eine größere Akzeptanz unterstützt, und ab August werden Kacheln mit der Generierung von Einheiten beginnen.

Next Earth erweitert auch seine POI-Datenbank (Point-of-Interest), um spannende neue Metaversstandorte zu finden. Bis Oktober wird das Projekt Staking und wichtige Updates für ihre Plattform-as-a-Service anbieten. Dies sind nur einige der spannenden Updates im Laden.

Next Earth Runde II

Die erste Marketingrunde von Next Earth war so erfolgreich, dass sie jetzt Runde II ihrer Kampagne starten. Diesmal konzentrieren sie sich darauf, NXTT zu nutzen, um ein noch breiteres Publikum zu erreichen.

Durch eine Omnichannel-Marketingkampagne wird Next Earth die zweite Chance für Menschen in der Community und ihre Freunde teilen, NXTT zu einem Fast-Vorverkaufspreis aufzuladen. Die Kampagne wird NXTT in ihre Marketingbemühungen integrieren, die community-getriebene Veranstaltungen, Influencer, PR, Buybacks, Werbung und mehr umfassen werden.

Dieser Vorstoß zur Adoption wird dazu beitragen, dass Next Earth weiter wächst und gedeiht, auch inmitten eines Bärenmarktes. Durch die Integration von NXTT in ihr Marketing zeigen sie ihr Engagement, ein breiteres Publikum zu erreichen und die Akzeptanz ihres Projekts zu fördern.

Wenn Sie nach einem Projekt suchen, das seine Ziele trotz des Bärenmarktes noch erreicht, dann müssen Sie Next Earth ausprobieren.

