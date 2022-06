ORF-„Pressestunde“ mit Leonore Gewessler, BM f. Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Die Grünen

Am 12. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Heizen, Strom und Tanken – alles wird spürbar teurer. Die Regierung plant Anti-Teuerungspakete, der Klimabonus soll erhöht, der bereits beschlossene CO2-Preis später eingeführt werden. Doch Österreich bleibt bis auf Weiteres abhängig von russischem Gas – einem der Haupttreiber der hohen Preise. Welche Maßnahmen plant Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen, um Österreichs Haushalte zu entlasten? Wie werden wir unabhängiger von russischen Gaslieferungen? Wie kann die Industrie sicher durch die Krise steuern? Welche Notfallpläne gibt es? Nach dem Umbau des ÖVP-Regierungsteams sitzen einige neue Akteure am Verhandlungstisch. Wie schätzt Gewessler die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner ein?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 12. Juni 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Susanne Puller

Austria Presse Agentur

und

Matthias Westhoff

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at