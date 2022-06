Sidl: Wirksamer Klimaschutz muss regional sein

SPÖ-EU-Abgeordneter fordert mehr Investitionen in starke Klimaregionen - “Unser Ziel müssen kurze Wege sein”

St. Pölten (OTS) - Das "Fit for 55"- Paket, mit dem die Treibhasugasemissionen um 55 Prozent reduziert werden sollen, war dieese Woche das bestimmende Thema im EU-Parlament. "Das EU-Parlament ist der Tempomacher für den Klimaschutz. Ambitionierte Ziele alleine reichen aber nicht - da braucht es auch Hausverstand", betont Sidl, der den Klimaschutz in unserem Alltag verankern will. “Der Klimaschutz muss bei den Menschen ankommen. Dafür muss die EU aber auch mehr auf die Menschen zugehen”, erklärt Sidl, der sich für die Stärkung der Regionen einsetzt: “Unser Ziel müssen kurze Wege sein. Kurze Wege zum Arbeitsplatz, zur Kinderbetreuungseinrichtung, zur medizinischen Versorgung oder zu den regionalen Lebensmittelproduzenten. Das spart Fahrtstrecken und Transportwege und vor allem steigert es die Lebensqualität der Menschen!”

“Der Klimaschutz ist die große Herausforderung für unsere gemeinsame Zukunft. Da muss auch die EU dafür sorgen, dass die richtigen Weichen gestellt werden”, so Sidl, der sich für mehr soziale Nachhaltigkeit ausspricht und gezielte Investitionen aus Brüssel einfordert: “Wir brauchen ein gutes Angebot im öffentlichen Verkehr und insbesondere leistungsstarke Internetleitungen in allen Gemeinden. Damit stellen wir sicher, dass auch unsere ländlichen Regionen ein attraktiver Ort zum Leben und zum Arbeiten bleiben – und genau dazu kann und muss auch die EU beitragen.”

