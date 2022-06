Industrie: Handelsbeziehungen zwischen Europäischer Union und USA stärken

IV-Vize-Präs. Mitterbauer: Gespräche mit Politik und Wirtschaft bei 2-tägigem Washington-Besuch – transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen bleibt zentrale Priorität

Wien (OTS) - „Die engen Beziehungen zwischen den USA und der Europäischen Union bilden das stabile Fundament für die ausgezeichnete wirtschaftliche Zusammenarbeit von Millionen von Menschen. Auch für Österreich sind die USA von enormer wirtschaftlicher Bedeutung, wie die Handels- und Investitionszahlen zeigen. In diesem Sinne unterstützen wir auch die Gespräche im Rahmen des Handels- und Technologierates (TTC) und hoffen, dass sie zur Beseitigung von Handelsschranken und einer besseren Abstimmung in Fragen des internationalen Wettbewerbs führen“, erklärte der Vize-Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Peter Mitterbauer, anlässlich seines Besuchs in Washington.

Bei den Gesprächen mit Politik und Wirtschaft stehen neben fairem Handel, Klimaschutz und WTO-Reform u.a. auch die politischen und ökonomischen Auswirkungen der Invasion Russlands in der Ukraine im Fokus. Zusätzlich stehen Besuche beim Kongressabgeordneten Steve Chabot zu außenpolitischen Entwicklungen und bei Jayme White von der US - Handelsbehörde (USTR) am Programm. Der Abschluss eines transatlantischen Handelsabkommens bleibt wesentliches Ziel für die heimische Industrie. Es würde Exporte fördern und weltweit Standards in vielen Bereich setzten. Die internationale Zusammenarbeit mit den USA sollte verstärkt werden, es gilt mehr denn je globale Herausforderungen gemeinsam zu lösen“, so Mitterbauer.

Die Fakten – Ausgezeichnete Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europäischer Union und USA:

• Die USA sind neben Deutschland und Italien der drittwichtigste Warenexportmarkt für Österreich (11,10 Mrd. Eur0), bei den Wareneinfuhren stehen die USA für Österreich an siebter Stelle (5,68 Mrd. Euro)

• Exportiert werden hauptsächlich Maschinen, Fahrzeuge und Getränke, importiert werden u.a. pharmazeutische Erzeugnisse, Fahrzeuge und Maschinen.

• Österreichische Investitionen in den USA sichern rund 50.000 Arbeitsplätze. Von den 800 österreichischen Unternehmen, die in den USA präsent sind, sind etwa 250 in der verarbeitenden Industrie tätig.

• Rund 335 US-Unternehmen sind in Österreich tätig, US-Investitionen in Österreich sichern rund 16.600 Arbeitsplätze.

