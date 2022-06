„Sport am Sonntag“ mit Teamchefin Irene Fuhrmann im Gespräch

Am 12. Juni um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 12. Juni 2022 um 18.00 Uhr in ORF mit folgenden Themen:

Ralf Rangnicks Mission

Der Kampf um einen Stammplatz im Herren-Nationalteam unter dem neuen Teamchef und das Duell mit Weltmeister Frankreich in der Nations League.

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann im Interview

Auftakt zum EURO-Abenteuer: Österreichs Frauen-Fußballnationalteam feilt in der Vorbereitung an der Topform für die EM in England.

Best of Nations League

Die packendsten Matches, die schönsten Tore, die besten Szenen.

Segler Lara Vadlau & Lukas Mähr im Gespräch

Die offene Olympia-Rechnung: Nach der Enttäuschung 2016 in Rio nimmt Lara Vadlau mit Vorschoter Lukas Mähr im 470er-Boot noch einmal Kurs in Richtung Olympiamedaille.

Die Mountainbike-Show in Leogang

Laura Stigger, Mona Mitterwallner, Vali Höll: Österreichs geballte Bike-Power beim Heim-Weltcup in Salzburg.

Streitpunkt Sportförderung

Wie viel Geld braucht der Sport? Der Stellenwert des Sports in Österreich.

