#dif22: Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren, viele neue Highlights am Programm

Wien (OTS/SPW) - In zwei Wochen öffnet das 39. Donauinselfest seine Tore und bietet allen Besucher*innen ein fulminantes Programm. Die Aufbauarbeiten auf der Insel haben bereits begonnen – die Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Barbara Novak, war vor Ort, als der erste von insgesamt 215 Containern gelandet ist. 14 Inseln, 11 Bühnen und jede Menge Neuerungen lassen die Vorfreude steigen – hier ein #dif22-Update.

Am 24. Juni heißt es endlich wieder „Feiern wie früher!“: Das Donauinselfest 2022 bringt drei Tage lang bunte Festivalstimmung mit großartigen Live-Acts, Kultur, Sport und einem breiten Rahmenprogramm auf die Donauinsel. Um die zahlreichen Bühnen für das letzte Juni-Wochenende zeitgerecht fertigzustellen, sind die Aufbauarbeiten bereits in vollem Gange. Besucher*innen dürfen sich nicht nur auf ein Fest in der Größenordnung wie vor der Pandemie freuen, sondern auch auf jede Menge Neuerungen.

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, besuchte die DIF-Crew am ersten Aufbautag vor Ort: „ Nach zwei Jahren können wir mit dem #dif22 wieder ein Festival der Superlative auf die Beine stellen – bei freiem Eintritt für alle und mit niederschwelligem Zugang. Das großartige Team ist bereits täglich im Einsatz, um die Donauinsel in Europas größte Open-Air-Bühne zu verwandeln – ein kollektiver Kraftakt, der den vielen Besucher*innen oft verborgen bleibt. Umso mehr möchte ich die rund 400 Menschen hinter der Bühne vor den Vorhang holen und mich bei den Bühnenbauer*innen, den Techniker*innen und Logistiker*innen sowie den mehr als 1.000 Ehrenamtlichen bedanken. Sie machen dieses Großprojekt erst möglich – und die Förderung der Veranstaltungsbranche ist uns mit dem Donauinselfest immer schon ein großes Anliegen gewesen. “

Ein Fest der Generationen: Viel Neues am #dif22

600 Stunden Programm verspricht das diesjährige Donauinselfest. Dabei ist für jeden Geschmack und jede Altersklasse etwas dabei. Im Mittelpunkt stehen heuer zudem zahlreiche Mitmachaktionen. Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes: „ Am #dif22 ist man nicht nur zu Gast, man ist Teil des Festes. Auf sämtlichen Bühnen sowie im Rahmenprogramm gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten für Klein und Groß mitzusingen, mitzutanzen und mitzumachen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen wollen wir die Donauinsel 2022 gemeinsam wieder zum Leben erwecken! “

Von der Heurigen- und Erzählkunst Insel am #dif22 direkt nach Südkorea!

Insgesamt wird es vier Areas, 14 Inseln und 11 Bühnen geben – und dabei erstmals am Donauinselfest eine Heurigeninsel mit der W24 Wienerlied Bühne und der Wien Holding Erzählkunst Bühne. Bei Wiener Wein und gemütlicher Heurigenatmosphäre dürfen sich Besucher*innen und Fans des Wienerlieds über Größen wie die Bravour Schrammeln, Diem/Stickler und Skero und die Müßig Gang freuen. Beim offenen Singen kann man der Wiener Seele dann so richtig nah kommen. Kuratiert wird das Programm von Agnes Palmisano. K-Pop-Fans und Musiker*innen können sich hier am Samstag beim K-Pop World Festival Austria in Gesang und Tanz messen sowie beim Covern bekannter koreanischer Popsongs um einen Platz im Finale in Südkorea wetteifern. Mit Nachwuchs-Kabarettpreisträgerin Malarina, Journalistin Birgit Fenderl, die aus ihrem neuesten Buch erzählt, oder auch Sigrid Horn, Birgit Denk und Bernhard Eder wird die diesjährige Vielfalt untermauert.

Fantastisches Bühnendesign mit der neuen OBI/kronehit Electronic Music Bühne

Augen- wie Ohrenschmaus verspricht auch die neue OBI/kronehit Electronic Music Bühne. Die speziell designte, grüne Bühne bietet mitreißende Beats und fulminante Stimmung mit internationalen Größen wie dem niederländischen DJ-Duo Lucas & Steve, Tomorrowland-DJane Mattn oder Turntablerocker Rene Rodrigezz aus Österreich. Am Samstag ist die achtköpfige südkoreanische Girl Group Lightsum live on stage zu sehen. Besten Sound darf man zudem von Levex, Valentiano Sanchez oder B JONES erwarten.

Die besten Tribute Bands Europas sorgen für besten Rock’n’Roll am Rock-A-Like-Festival!

Auch Rockfans dürfen sich schon jetzt freuen, denn auf der Bank-Austria/radio 88.6 Rock Bühne gibt es beim #dif22 den Sound aller Rockgrößen live zu erleben. Beim Rock-A-Like-Festival treten Europas beste Tribute-Bands auf und geben Songs von AC/DC, Metallica, Bon Jovi oder auch Queen zum Besten. Mit dem Auftritt von Apocalyptica könnte ein Rockfestival nicht besser enden.

Das gesamte Line-up des Donauinselfests 2022 gibt es unter donauinselfest.at/Programm.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

