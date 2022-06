Aviso Weltflüchtlingstag, 15.6.22, 11.30 Uhr: Hilfsorganisationen fordern Umdenken in Asylpolitik

Caritas, Diakonie, Asylkoordination appellieren zum Weltflüchtlingstag: „Österreich kann das besser!“ Reform der Grundversorgung, mehr Tempo bei Integrationsmaßnahmen gefordert

Wien (OTS) - Noch nie waren weltweit so viele Menschen auf der Flucht vor Konflikten, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Verfolgung. Ein brutaler Angriffskrieg in der Ukraine führte auch in Europa zu einer beispiellosen Fluchtbewegung in der jüngsten Vergangenheit. Mehr als 70.000 Geflüchtete aus der Ukraine haben vorerst auch in Österreich Schutz gefunden. Die Bevölkerung ist dabei mit voller Kraft eingesprungen, damit der Staat die erforderlichen Strukturen bereitstellen kann. In einer gemeinsamen Pressekonferenz gehen Maria-Katharina Moser (Diakonie), Klaus Schwertner (Caritas Erzdiözese Wien) und Lukas Gahleitner-Gertz (Asylkoordination) auf aktuelle Herausforderungen im Krisenmanagement ein und fordern eine Reform des Systems der Grundversorgung und mehr Tempo bei anstehenden Integrationsmaßnahmen. Ihr Motto: „Österreich kann das besser!“



Bei dem Pressetermin wird es auch Interviewmöglichkeiten mit Geflüchteten geben.



Pressekonferenz zum Weltflüchtlingstag

Maria-Katharina Moser, Direktorin Diakonie

Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

Lukas Gahleitner-Gertz, Sprecher und Asylrechtsexperte Asylkoordination

Betroffene



Hinweis: Um Anmeldung wird ausdrücklich gebeten.



Datum: 15.6.2022, 11.30 Uhr

Ort: Albert Schweitzer Haus, Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien

