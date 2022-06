Petition zum Erhalt der Eisenbahnbrücke Stein im Jauntal entgegengenommen

Rohr: Petition zielt auf Erwerb der Brücke und Umgestaltung zur Radwegbrücke ab. Ausschussberatungen sollen im Sommer starten.

Klagenfurt am Wörthersee (OTS/Klagenfurt) - Im Rahmen der gestrigen Landtagssitzung übergab Norbert Steiner, Präsident des ARBÖ Kärnten, eine Petition für den Erhalt der Eisenbahnbrücke Stein im Jauntal an die Kärntner Landespolitik. Unterzeichnet wurde die Petition vom ARBÖ Kärnten, ASKÖ Kärnten, ASVÖ Kärnten, Sportunion Kärnten, Naturfreunde Kärnten, der Gemeinde Grafenstein, der Stadtgemeinde Völkermarkt, dem Landesradsportverband Kärnten, der Initiative Bahnbrücke Stein/i.J. und der Radlobby Kärnten/Koroška.



„Die Eisenbahnbrücke wird nicht mehr für den Schienenverkehr genutzt. Sie wäre aber insbesondere für den Ausbau des Radwegenetzes und der Radverbindungen von Klagenfurt ins Jauntal sowie der weiteren Erschließung des Radwegenetzes Unterkärnten und Wolfsberg eine wichtige Verbindungsstelle. Die Petition zielt also darauf ab, dass das Land Kärnten die Brücke erwirbt und radfahrtauglich macht“, erläutert Landtagspräsident Reinhart Rohr einige Punkte der Petition, die ihm gestern offiziell übergeben wurde.



„Wir werden uns im Ausschuss für BürgerInnenbeteiligung, Direkte Demokratie und Petitionen eingehend mit diesem Projekt beschäftigen und alle Beteiligten zu Gesprächen einladen. Start der Diskussion wird voraussichtlich die Ausschusssitzung am 5. Juli sein“, so Rohr abschließend.



(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Büro Erster Landtagspräsident

++43(0463) 57757-102

www.kaerntner-landtag.ktn.gv.at