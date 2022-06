FPÖ – Kickl: Gesamtpaket mit Entlastungen gegen Teuerung – jetzt und sofort!

Regierung muss aus „Tiefschlaf-Modus“ erwachen und Bürger endlich vor Wohlstandsverlust schützen

Wien (OTS) - Die Bundesregierung müsse ihren „Tiefschlaf-Modus“ gegenüber der sich täglich immer mehr zuspitzenden Teuerung umgehend beenden und den Menschen helfen. „Die Regierung muss endlich in die Gänge kommen und ein umfassendes Gesamtpaket mit echten Entlastungen jetzt und sofort umsetzen. Dazu gehören massive Steuersenkungen bis hin zur völligen Streichung bei Treibstoffen, Energie und Grundnahrungsmitteln genauso, wie eine ordentliche Steuerreform, welche die Bürger tatsächlich in der Geldbörse spüren. Pensionen und Sozialleistungen sind regelmäßig an die Inflation anzupassen, damit deren Bezieher ihren Lebensstandard halten können. Der Wohlstand in diesem Land darf nicht noch länger von dieser Regierung fahrlässig gefährdet werden“, erneuerte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl die seit langem erhobenen Forderungen der Freiheitlichen gegen die Kostenlawine.

Während die Regierung eine inhaltslose Ankündigung nach der anderen mache, würden die Schlangen vor Sozialmärkten immer länger und von Woche zu Woche müssten immer mehr Menschen beim Einkaufen darüber nachdenken, was sie sich eigentlich noch leisten können. „Mit den leeren Ankündigungsblasen, die diese Regierung fortlaufend produziert, wird keinem einzigen Bürger die immer bedrohlicher werdende Sorge um die eigene wirtschaftliche Existenz und den hart erarbeiteten Wohlstand genommen. Ganz im Gegenteil, mit diesem Spiel auf Zeit reitet sie die Bevölkerung nur noch tiefer hinein – während sich der Finanzminister über sprudelnde Steuereinnahmen aus dieser Teuerungslawine freut. ,Wer schnell hilft, hilft doppelt´ ist ein alter Spruch, der dieser Regierung ins Stammbuch geschrieben gehört!“, so Kickl weiter, der aufseiten der Regierung fehlenden Willen und Unfähigkeit zu Entlastungen verortet.

Mindestens genauso verwerflich wie die „zynische Untätigkeit“ der Bundesregierung sei das „eklatante Pharisäertum der SPÖ“. Auf Bundesebene gebe sie den großen Kämpfer gegen die Teuerung, kassiere die Bürger aber dort, wo sie regiere, schamlos ab. „In Wien, Kärnten und dem Burgenland hätte die SPÖ es in der Hand, die Menschen sofort zu unterstützen. Sie macht aber genau das Gegenteil, wie sie erst jetzt wieder mit der angekündigten Fernwärme-Kostenexplosion in der Bundeshauptstadt gezeigt hat. Die Erhöhung der Richtwertmieten wurde in den von den Genossen regierten Bundesländern ebenfalls nicht ausgesetzt. Ursache für die Inflation ist überhaupt die unsinnige Lockdown-Politik der letzten beiden Jahre, bei der die SPÖ immer dabei war. Die Roten sind daher bei der Teuerung Brandstifter, die jetzt Feuerwehr spielen!“, erklärte der FPÖ-Bundesparteiobmann abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at