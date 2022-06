Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Juli 2022

Aktion des U-Bahn-Baustellenmarketings der Wirtschaftskammer Wien

15.07. - 31.08. Rätselrallye für Kinder

Von Mitte Juli bis Ende August veranstalten die von den U2xU5-Baustellen betroffenen Unternehmen eine Rätselrallye für Kinder. Gesucht werden Wiener Berühmtheiten und innovative Unternehmen. Die Rätselbögen liegen ab Mitte Juli bei den teilnehmenden Betrieben in Margareten, Mariahilf, am Neubau, in der Josefstadt und am Alsergrund auf.

1. Bezirk

IG Kaufleute Wollzeile

01.07. Piratenfest in der Wollzeile

Zum Ferienstart findet am Dr.-Karl-Lueger-Platz von 9 bis 17 Uhr ein buntes Piratenfest statt. Am Programm stehen Lese-Konzerte der „Donaupiraten" aus ASAGAN, Bastelstationen, ein Kinderbuchflohmarkt, eine Stempel-Jagd durch die Geschäfte und ein kulinarisches Essensgassenfest auf der ganzen Wollzeile. Weitere Infos: https://wollzeile.wien/



3. Bezirk

Landstraßer Kaufleute

02.07. - 30.07. Samstags einkaufen und gewinnen

Wer an einem Samstag im 3. Bezirk einkauft und die Rechnung hochlädt, erhält mit etwas Glück den Rechnungsbetrag (maximal 100 Euro) retour. Die Gewinnspielaktion läuft noch bis Ende des Jahres. Weitere Infos: https://www.gewinnimdritten.at



4. Bezirk

Einkaufserlebnis Freihausviertel

30.6. - 02.07. Freihausviertelfest

Das Freihausviertelfest gilt seit Jahren als das größte und bedeutendste Streetfestival der Stadt. Mehr als 20.000 Besucher genießen Jahr für Jahr das tolle Event. Heuer findet es wieder von Donnerstag, 30. Juni bis Samstag, 2. Juli von 17 bis 23 Uhr statt. Weitere Infos: https://www.facebook.com/freihausviertel.wieden



5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

01.07. Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der Flohmarkt am Margaretenplatz findet bis Oktober jeden ersten Freitag im Monat zwischen 9 und 17 Uhr statt. In angenehmer Atmosphäre präsentieren mehr als 20 Standler ihre Angebote.

07.07. - 28.07. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Traubensäften, Marmeladen, Honigprodukten und fangfrischen Seesaiblingen in Bio-Qualität. Unbedingt probieren sollte man auch die im Holzofen gebackenen Bio-Backwaren aus bestem Sauerteig.

7. Bezirk

IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse

06.07. - 27.07. Neubaumarkt in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse

DER Neubaumarkt findet immer mittwochs von 11 bis 19 Uhr in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse statt. Er bringt erfrischend rurales Flair in den 7. Bezirk. „DER Neubaumarkt“ steht für D wie Direktvermarktung, E wie Ehrlich produziert und R wie von Regionalen Anbietern. Hier können köstliche Produkte von Direktvermarktern gekauft werden: Knackiges Brot und Gebäck, Obst und Gemüse von den Feldern in Wien und Niederösterreich, Bio-Fisch und Fleisch, Käse, Eingemachtes, uvm. Bei der Auswahl der Anbieter wurde auf Bio-Zertifizierung und möglichst ressourcenschonende Verpackungen der Waren geachtet.

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

01.07. - 29.07. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche statt (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse).

19. Bezirk

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

06.07. - 27.07. Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten gibt es jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr beim Wochenmarkt in der Gatterburggasse.

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.07. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

08.07. - 29.07. Freitag ist Markttag

Am Stadlauer Bauernmarkt gibt es jeden Freitag zwischen 8 und 12:30 Uhr Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte:

08.07. & 22.07.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

01.07., 15.07. & 29.07.: Piazza Star 22, Erzherzog-Karl-Straße 129

Mehr Infos und Aktionen – z. B. aktuelle Gewinnspiele - unter https://www.einkaufsstrassen.at/

