Wiener Qualitätssiegel „TOP-Lehrbetrieb“: Noch bis 15.6. bewerben!

Vorbildliche Lehrausbildung macht den Unterschied beim Recruiting

Wien (OTS) - TOP-Lehrbetrieb ist das Wiener Qualitätssiegel für vorbildliche Ausbildungsbetriebe. Arbeiter- und Wirtschaftskammer Wien sowie der Gewerkschaftsbund und die Industriellenvereinigung Wien haben das Zertifikat gemeinsam mit der Stadt Wien ins Leben gerufen. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke sieht in diesem Qualitätssiegel eine Chance für Unternehmen: „Gerade in Branchen wie der Gastronomie und Hotellerie, die auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind, kann das Qualitätssiegel ‚TOP-Lehrbetrieb‘ den Unterschied im Recruiting neuer Lehrlinge machen. Es ist ein positives Signal an Lehrstellensuchende und zeigt die Qualität der Ausbildung und das Engagement des Unternehmens. So geht Fachkräftesicherung.“

TOP-Lehrbetrieb – ein Qualitätssiegel für Wiener Lehrausbildungsunternehmen

Hohe Ausbildungsqualität, ein klar strukturierter Ausbildungsplan und gute Kommunikation mit den Lehrlingen, der Berufsschule und den Eltern der Lehrlinge – das sind nur ein paar der zwölf Kriterien, die erfüllt werden müssen, um das Qualitätszertifikat TOP-Lehrbetrieb zu erhalten. Es werden auch die Qualität der Ausbildner*innen, Erfolge bei Wettbewerben und die Antritts- und Erfolgsquote bei der Lehrabschlussprüfung bewertet.

Bewerbungsfrist läuft bis 15. Juni 2022

Wiener Lehrausbildungsbetriebe können sich noch bis zum 15.6.2022 bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Wien um das Zertifikat bewerben und damit ein wichtiges Signal im Recruitingprozess setzen. Nähere Informationen finden sich unter https://wko.at/wien/top-lehrbetrieb.

2021 haben sich 21 Firmen um das Qualitätssiegel beworben. Neun Betriebe wurden ausgezeichnet und dürfen sich bis 2025 TOP-Lehrbetrieb nennen. Aktuell tragen 210 Ausbildungsstandorte Wiener Unternehmen die Auszeichnung TOP-Lehrbetrieb.

