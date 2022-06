68. Österreichischer Gemeindetag am 29. und 30. Juni in Wels

Größtes kommunalpolitisches Event unter dem Motto „Unsere Gemeinden – Gestalter der Lebensräume“

Wien (OTS) - Der Österreichische Gemeindebund lädt in diesem Jahr zum größten kommunalpolitischen Event des Landes in die Messe Wels. Rund 2.000 Gemeindevertreter:innen werden am 68. Österreichischen Gemeindetag unter dem Motto „Unsere Gemeinden – Gestalter der Lebensräume. Regional. Digital. Innovativ.“ erwartet.

Zahlreiche Spitzenvertreter:innen aus Bund und Ländern treffen sich auch heuer wieder am Österreichischen Gemeindetag zum zweitägigen Austausch mit den Bürgermeister:innen, Gemeinderät:innen und Amtsleiter:innen aus ganz Österreich. An beiden Tagen laden zudem rund 200 Aussteller dazu ein, im Rahmen der Kommunalmesse die neuesten Produkte und Innovationen für Gemeinden zu erkunden.

Hier ein kurzer Auszug aus dem Programm der beiden Tage:

Mittwoch, 29. Juni

09.00 bis 17.00 Uhr Kommunalmesse

09:30 Uhr: Eröffnung des Gemeindetages und der Kommunalmesse unter anderem mit Familienministerin Susanne Raab und Landeshauptmann Thomas Stelzer

11.00 Uhr: Zertifikatsverleihung Audit familienfreundlichegemeinde

14:00 Uhr: Expertentalk zum Thema „Krise als Chance – Herausforderungen für die Gemeinden“

15.00 Uhr: Fachtagung der leitenden Amtsleiter Österreichs

17.30 Uhr: Heuriger des 68. Österreichischen Gemeindetages

Donnerstag, 30. Juni

09.00 bis 17.00 Uhr Kommunalmesse

10:00 Uhr: Haupttagung des 68. Österreichischen Gemeindetages unter anderem mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Staatssekretärin Claudia Plakolm

14:00 Uhr: Expertentalk zum Thema „Gemeinden – regionale Konjunkturmotoren“ unter anderem mit Finanzminister Magnus Brunner

18:30 Uhr: Galaabend des 68. Österreichischen Gemeindetages

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zum 68. Österreichischen Gemeindetag eingeladen. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung und Registrierung auf www.gemeindetag.at möglich. Die Veranstaltungen (Eröffnung, Haupttagung und Expertentalks) können auch via Live-Stream verfolgt werden.

Weitere Details zu Ablauf und Programm finden Sie auf www.gemeindetag.at



