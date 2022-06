Zertifikatsverleihung für den Eltern-Kind-Gruppen Lehrgang

LR Teschl-Hofmeister: Durch den Lehrgang wird wesentlicher Beitrag zur Elternbildung geleistet

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit 2006 findet jährlich ein Eltern-Kind-Gruppen-Lehrgang in Niederösterreich statt. Von diesem Lehrgang gehen viele Initiativen aus, wie die Gründung von Eltern-Kind-Gruppen oder auch die Stärkung und Gründung von Eltern-Kind-Zentren. Gestern überreichte Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in St. Pölten den NÖ Absolventinnen und Absolventen die Zertifikate zur erfolgreichen Absolvierung des Lehrganges.

„Die Bedeutung der Eltern-Kind-Zentren ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Dort wird auf die vielfältigen Bedürfnisse der Eltern besonders eingegangen und auch die Nachfrage ist stark gestiegen. Durch die Eltern-Kind-Gruppen können Entwicklungsprobleme frühzeitig erkannt und Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt werden“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

In Niederösterreich treffen sich in diesen Eltern-Kind-Gruppen Eltern zum Austausch über ihren Familienalltag, erhalten wertvolle Anregungen für ihr Erziehungshandeln und es entsteht ein Netzwerk unter jungen Familien in ähnlichen Lebensphasen. Weiters wird ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheitsförderung sowie zur Gewalt- und Suchtprävention geleistet.

„Elternbildung ist ein extrem wichtiger Bestandteil in unserer Bildungslandschaft und ich glaube, sogar der forderndste, weil die Eltern oft nur sehr schwer zu erreichen sind.

Genau deshalb sind die Eltern-Kind-Zentren und Eltern-Kind-Gruppen so

wichtig. Denn dort wird ein wesentlicher Beitrag zur Elternbildung geleistet und dafür

möchte ich mich bei allen AbsolventInnen herzlich bedanken“, so Teschl-Hofmeister.

