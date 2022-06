FIABCI World Prix d´Excellence 2022: Value One sichert sich internationalen World Silver Award für das Viertel Zwei

Wien/Paris (OTS) - Der Immobilienentwickler Value One freut sich über eine renommierte Auszeichnung für das Vorzeige-Stadtquartier Viertel Zwei in Wien, Leopoldstadt. Der internationale Immobilienaward World Prix d´Excellence - dem „Oscar of the property world“ laut Wall Street Journal - vergeben durch die FIABCI – zeichnet Value One mit dem World Silver Award in der Kategorie Master Plan aus. Dadurch wird einmal mehr die internationale Vorreiterrolle des Viertel Zwei bestätigt.

Wien/Paris, 9. Juni 2022 – Im Wiener Viertel Zwei, direkt am grünen Prater, hat Value One die Vision eines neuen Stadtteiles realisiert und gleichzeitig ein innovatives Vorzeigeprojekt geschaffen, dass auch international für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Nun durfte das Team von Value One einen besonderen Erfolg feiern, den World Silver Award in der Kategorie Master Plan für das Viertel Zwei. „Es ist eine große Freude, dass unsere Vision eines nachhaltigen und zukunftweisenden Stadtquartiers diese hohe internationale Auszeichnung gewinnen konnte,“ sagt Andreas Köttl, CEO von Value One. „Wir haben das Viertel Zwei von Anfang an ganzheitlich und vernetzt gedacht und nicht einfach die Gebäude aneinandergereiht. Dabei haben wir auf CO2 reduzierte Energiekonzepte gesetzt, auf hochwertigen autofreien Grünraum und einen ausgewogenen Nutzungsmix geachtet. So ist uns ein lebendiger vielfältiger und nachhaltiger Lebensraum gelungen. Unser Anspruch ist einfach „Shaping simply the good“.

Oscar der Immobilienbranche

Der FIABCI World Prix d´Excellence International, vom Wall Street Journal als „Oscar of the property world” bezeichnet, gilt als einer der begehrtesten und wichtigsten Preise der Baubranche. FIABCI ist ein seit 1949 bestehender Verband von Immobilienprofis. Der Verband ist in 60 Ländern präsent und vertritt weltweit Immobilienfachleute und verleiht seit 1992 den Prix d´Excellence Award. Durch diesen Preis werden weltweit herausragende Immobilienprojekte in den Bereichen Design, Bauausführung, Rentabilität, Marketingstrategie, Umweltverträglichkeit und gesellschaftlichen Nutzen prämiert. Der Award wird in diesem Jahr im Rahmen der 72. Jahresgala der FIABCI in Paris in Gold und Silber vergeben.

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Digital Solutions arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter an der Umsetzung von nachhaltigen Visionen. In den vergangenen 25 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Heute leben und arbeiten mehr als 15.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und die Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die gesetzt werden. www.value-one.com

Rückfragen & Kontakt:

Value One

Julia Panic

Pressesprecherin

E: presse @ value-one.com

M: +43 664 88 28 59 89