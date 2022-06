Eröffnung der neuen Bücherei Schrattenthal

LR Schleritzko: „Ein Schatz an Wissen, Begegnungen und Vergnügen!“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die neu eröffnete Bibliothek in Schrattenthal wurde ihrem Publikum präsentiert und hat sich einiges vorgenommen. Büchereien sind so viel mehr als manche meinen – sie verstehen sich als Treffpunkt und Inspirationsquelle für alle. Es ist daher der ideale Ort für Austausch, Begegnung und gemeinsames Erleben!

Der zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko zeigt sich begeistert:

„Eine Bücherei in der Gemeinde zu haben ist wahrlich ein Schatz! Ein Schatz an Wissen, Begegnungen und auch Vergnügen! Ein Treffpunkt der Generationen und ein Ort der Leseförderung für unsere Jüngsten. Ich freue mich sehr, dass wir nun mit der neuen Bücherei in Schrattenthal einen weiteren Treffpunkt dieser Art im Weinviertel haben!“

Das fleißige Team der Bücherei Schrattenthal, sowie Bürgermeister Stefan Schmid sind glücklich, dass die Eröffnungsfeier so gut besucht war und sich so viele Interessierte eingefunden haben. Rainer Horsak, Leiter der Bücherei Schrattenthal meinte: „Wir sind sehr froh, dass wir eine Bücherei aufbauen und eröffnen durften. Es war viel lehrreiche Arbeit, die sich mehr als gelohnt hat. Nun geht es daran die Bücherei hier in Schrattenthal weiter auszubauen und möglichst viele Besucher:innen und Nutzer:innen für uns begeistern zu können!“

In naher Zukunft sollen sich drei Schwerpunkte in der neu gegründeten Bücherei etablieren:

1. Literarisches Café (Lesezirkel in der Bücherei mit Kaffee & Kuchen)

2. Gesprächs - Diskussionsrunden

3. Veranstaltungen für Kinder/Leseförderung

Die Servicestelle des Landes NÖ, Treffpunkt Bibliothek, stand der Bücherei bei Ihrer Neueröffnung mit Beratung und Tipps hilfreich zur Seite. Alle Informationen und Termine zur neueröffneten Bücherei in Schrattenthal finden Sie auf

https://buecherei-schrattenthal.noebib.at/

