FPÖ – Nepp: SPÖ-Ludwig muss Verdoppelung der Fernwärmetarife sofort stoppen

Ludwigs angekündigte Unterstützungen sind ein Riesenbluff – Wo Rot regiert, wird abkassiert

Wien (OTS) - „Die von Bürgermeister Ludwig angekündigten Unterstützungen gegen die Verdoppelung der Fernwärmepreise sind ein Riesenbluff. Auf der einen Seite werden vom Bürgermeister einem durchschnittlichen Haushalt 540 Euro für Heizung und Warmwasser aus der Tasche gezogen, auf der anderen Seite einigen wenigen nur ein Bruchteil dieser Teuerung zurückgegeben. Ludwig ist ein sozialer Gefrierschrank, der mit Gebührenerhöhungen sowie der Anhebung der Parkgebühren und Bädertarife immer mehr Wiener in die Armut treibt. Wo Rot regiert, wird abkassiert“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

Nepp fordert Ludwig auf, die Verdoppelung der Fernwärmetarife zu stoppen. „Der Bürgermeister hat es selbst in der Hand, diesen Wahnsinn abzublasen und die Preise auf dem derzeitigen Stand zu belassen. Wenn er nur einen Funken Anstand besitzt und ein Herz für die Wienerinnen und Wiener hat, dann weist er die Fernwärme in die Schranken“, so der Wiener FPÖ-Obmann.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at