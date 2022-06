Bosch Technik fürs Leben-Preis zum 15. Mal an beste HTL-Nachwuchstalente vergeben

Sieger sind HTL Klagenfurt Mössingerstraße, HTL Pinkafeld und HTL Eisenstadt. Insgesamt 822 Projekte von über 3.100 Schülern aus ganz Österreich eingereicht.

Wien (OTS) - 49 eingereichte Abschlussarbeiten von 139 Schüler*innen aus 22 HTL in 9 Bundesländern, 15 nominierte Projekte und 3 strahlende Siegerteams: Die „HTL-Oscars“ wurden am 9. Juni 2022 in der historischen Bosch-Fahrzeughalle in Wien Simmering vergeben. Ein Tool zur Straßenverkehrsanalyse, eine vollautomatische Hausschuh-Fertigungsanlage und eine multifunktionale, digitale Klassenzimmeruhr – das sind die Siegerprojekte der 15. Runde des Technik fürs Leben-Preis der Bosch-Gruppe in Österreich. HTL-Schülerteams aus Klagenfurt, Eisenstadt und Pinkafeld konnten diesmal die begehrten Trophäen der Kategorien Mobility Solutions, Industrial Technology und Connected Living mit nach Hause nehmen – und damit auch einen Akku-Schrauber Ixo von Bosch sowie die Einladung zu BehindTheScenes an einen Bosch-Standort in Österreich für exklusive Einblicke in die Bosch-Welt.

15 Jahre Technik fürs Leben-Preis

Mit dem Technik fürs Leben-Preis hat die Bosch-Gruppe in Österreich eine mittlerweile sehr gut etablierte Initiative ins Leben gerufen, die bereits seit 15 Jahren junge Talente fördert und bei ihrem Start ins Berufsleben unterstützt. Insgesamt 822 Projekte von über 3 100 Schüler/innen wurden zum größten unternehmensinitiierten HTL-Wettbewerb Österreichs eingereicht. Nur die besten Arbeiten werden ausgezeichnet. „Der Name ist dabei Programm: ´Technik fürs Leben´ steht für zuverlässige, gut durchdachte und innovative Lösungen, die unser Leben erleichtern“, so Helmut Weinwurm, Bosch Österreich-Chef. „Auch im Jubiläumsjahr hat sich wieder gezeigt: Wenn Österreichs HTL-Talente Anwendungen für den Alltag und damit Technik fürs Leben entwickeln, sind dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt.“ Viele Monate lang arbeiteten die HTL-Schüler/innen an ihren Einreichungen, bevor sie schließlich von einer prominent besetzten Jury beurteilt wurden.

Die Bedeutung von Wettbewerben wie dem Technik fürs Leben-Preis unterstrich Juror DI Wolfgang Kern, Leiter der Abteilung I/11 technischer, gewerblicher u. kunstgewerblicher Schulen im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft u. Forschung: „Mit einer Teilnahme geben angehende HTL-Absolventinnen und Absolventen eine erste Visitenkarte ab und zeigen, was sie alles schon leisten können, wo die Reise hingeht und was sie ausprobieren möchten. Andererseits bieten solche Wettbewerbe eine Plattform, sodass die Öffentlichkeit aufmerksam wird auf die Leistungen der HTL-Talente. Zudem erhalten die Teilnehmenden motivierendes Feedback.“

Sieger Mobility Solutions 2022: „Verkehrsanalyse Commean“

Luca Nachbar und Stefan Pisjak von der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt entwickelten ein Verkehrsanalyse-Tool mit Kamera und künstlicher Intelligenz, das bei frei fließendem und stehendem Verkehr die unterschiedlichen Fahrzeugtypen erkennt und die gesammelten Daten für Analysen aufbereitet. „Mit innovativen Algorithmen und entsprechender Sensorik kann Commean verschiedenste Fahrzeugkategorien erkennen, selbst LKW-Anhänger von dicht aneinander folgenden Fahrzeugen unterscheiden. Diese verlässliche Auswertung kann dazu dienen, die Verkehrsströme zielgerichtet zu lenken bzw. zu verbessern. Die vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe wurde von nur zwei Schülern fächerübergreifend auf ansehnlichem Niveau gelöst“, so die Jury.

Sieger Connected Living 2022: „ClassMate”

Jonas Brandstätter, Florian Kogler und Daniel Zöger von der HTL Pinkafeld bauten eine multifunktionale, digitale Klassenzimmeruhr namens „ClassMate“. Das Gerät vereint verschiedene Funktionen wie Uhr, Durchsage-Anlage, Pausenglocke und Luftqualitätsmesser und spart so Platz und Geld. Zudem erinnert der ClassMate an Geburtstage von Klassenkamerad/innen, und durch den aktivierbaren Wifi-Access-Point wurde der WLAN-Empfang im Klassenzimmer optimiert. „Die hochkomplexe Arbeit vereint unterschiedlichste Fachbereiche wie Mechatronik, Optik, Elektronik, Software sowie Web-Interfaces und liefert eine innovative Lösung für einen reellen Anwendungsfall“, so die Jury.

Sieger Industrial Technology 2022: „PANTO Plus“

Bernd Böhm und Leo Probst von der HTL Eisenstadt erstellten eine intelligente Fertigungseinheit zur vollautomatischen Fertigung offener Pantoletten mit anatomisch korrigierter Sohle. Mit dem sogenannten „PANTO Plus“ können für jede/n Schüler/in individuell angepasste Hausschuhe aus nachwachsendem Rohstoff vollautomatisch hergestellt werden. „Die HTL-Schüler haben verschiedene Fachbereiche miteinander vernetzt, einen Prototyp gebaut und eine innovative Lösung für die Gesundheit junger Menschen ganzheitlich umgesetzt – ganz im Sinne von Technik fürs Leben“, so die Jury.

Hochkarätig besetzte Jury

Mitglieder der Hauptjury des Technik fürs Leben-Preis 2022 sind:

- Univ.-Prof. Dr. Bernhard Geringer, TU Wien

- Dr. Andrea Scheichl, Österr. Patentamt

- DI Wolfgang Kern, Bildungsministerium

- Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl. Wirtsch.-Ing. Wilfried Sihn, TU Wien

- Mag. (FH) Helmut Weinwurm, Bosch Österreich-Chef

