Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien für Professor Siegfried Meryn

Bürgermeister Ludwig überreichte die Auszeichnung an den international anerkannten Mediziner und TV-Gesundheitsexperten aus Wien

Wien (OTS/RK) - Gestern, Donnerstag, wurde der Wiener Internist Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beim Heurigen Mayer am Pfarrplatz in Döbling mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Bürgermeister Michael Ludwig verlieh im Beisein zahlreicher Ehrengäste, Weggefährten und der Familie Meryns die hohe Auszeichnung.

Ludwig hob in seiner Laudatio die wichtige Rolle Meryns und die Bedeutung seiner medizinischen Expertise für die Wiener Bevölkerung hervor: „Wenn man auf Deine Homepage schaut, kann man in großen Lettern lesen: ‚Ich bin für Sie da‘. Dieses Motto und diese Einstellung haben dich mittlerweile zu einer Art Institution in unserer Stadt gemacht.“ Bürgermeister Ludwig betonte, dass „man dies nicht einfach über Nacht wird, sondern eine profunde Ausbildung, Talent und eine Freude am Netzwerken“ dafür benötige. Auch der Umgang Meryns mit der Öffentlichkeit sei laut Ludwig kein Nachteil für den Erfolg gewesen.

Bürgermeister Ludwig verwies außerdem auf wissenschaftliche Exzellenz des 68-Jährigen, die perfekt zu Wien als Wissenshauptstadt passe. „Wie du weißt, ist Wien mit knapp 200.000 Studierenden die größte Universitätshauptstadt im deutschsprachigen Raum“, führte der Stadtchef fort. Im Detail ging Ludwig anschließend auf das Wiener Gesundheitssystem als eines der besten der Welt, den wachsenden Life-Science-Standort und den gestiegenen Akademikeranteil – besonders bei Frauen – in den letzten zwei Jahrzehnten ein.

Auch zwischen dem Credo der Stadt „Wir lassen niemanden zurück“ und Siegfried Meryn sah Ludwig eine Verbindung: „Du hast Dein Wissen und Deine Erfahrung nie allein mit gesellschaftlichen Eliten geteilt, sondern stets auch mit ganz konkreten Menschen, die froh sind über deinen ärztlichen Rat und die auf Dich hören.“

Der Bürgermeister erinnerte weiters an die „gut verständlichen und kompetenten Bücher“ des Geehrten sowie auf die regelmäßigen unterschiedlichsten TV-Auftritte im ORF „die sowohl Empfehlungen zur Vorsorge geben“ als auch „kontroverse Standpunkte zu komplexen Gesundheitsthemen beleuchten“. Bürgermeister Ludwig bedankte sich für den Einsatz Meryns bei langjährigen karitativen Tätigkeiten, Initiativen wie „Nein zu krank und Arm“ oder „Cape 10“ in Favoriten. Letzteres sei laut dem Wiener Stadtchef vor allem ein „sozialer Leuchtturm für Menschen am Rande der Gesellschaft“.

Ludwig versicherte Meryn abschließend: „Du hast Dir die Auszeichnung – für Dein medizinisches und soziales Engagement, Deine große Empathie, die den Menschen in unserer Stadt immer wieder ein Stück weiterhilft und ihnen einen heilsamen Optimismus vermittelt – redlich verdient!“

Professor Meryn bedankte sich anschließend für die große Auszeichnung: „Ich danke der Stadt Wien und Bürgermeister Michael Ludwig für diese Ehre. In Zeiten multipler Krisen liegt es an uns allen, den sozialen Zusammenhalt und die menschliche Resonanz in unserer Gesellschaft zu stärken. Ich werde mein Engagement auch weiterhin dahingehend beherzt fortsetzen.“

Zur Person

Siegfried Meryn wurde 1954 in Wien geboren. Er besuchte das Realgymnasium Schottenbastei und absolvierte von 1972 bis 1977 das Medizinstudium an der Universität Wien. Sein nächster Schritt war die internistische Facharztausbildung an der I. Medizinischen Universitätsklinik und I. Universitätsklinik für Gastroenterologie und Hepatologie. Meryn sammelte Auslandserfahrungen in Birmingham und am Hammersmith Hospital in London sowie am Albert Einstein College of Medicine in New York. Später unterrichtete er als Gastprofessor in Kanada. Nach seiner Rückkehr absolvierte er an der Wirtschaftsuniversität die Ausbildung Krankenhausbetriebsführung sowie Management am Hernstein Institut. 1987 wurde Meryn die Große Lehrbefugnis (Venia Docendi) für Innere Medizin erteilt. Meryn ist Autor von Publikationen in Fachzeitschriften und Buchautor. Außerdem fungiert er seit einiger Zeit im ORF als Gesundheitsexperte etwa in „bewusst gesund“ oder „Meryns Sprechzimmer“. (Schluss) kri

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende/r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse