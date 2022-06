HONOR gibt neueste Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit bekannt und startet die neue monatliche HONOR Magic Moments „Earth View in the Mirror' Challenge

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Von der Produktverpackung bis zum Geschäftsbetrieb: HONOR verstärkt seine Umweltbemühungen mit Technologie

Anlässlich des Weltumwelttages gab die globale Technologiemarke HONOR heute die neuesten Aktualisierungen ihrer Umweltdaten bekannt. Von der Herstellung über die Verpackung bis hin zum Abfallmanagement integriert HONOR umweltfreundliche Praktiken in den gesamten Lebenszyklus der Produkte und in seine täglichen Abläufe, um eine nachhaltige Entwicklung für eine grünere Zukunft aktiv zu fördern.

Um das Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit weiter zu schärfen, startet heute eine neue monatliche HONOR Magic Moments Challenge mit dem Thema „Earth View in the Mirror" auf Instagram, Facebook und HONOR Global Club. Der Wettbewerb soll die Teilnehmer dazu ermutigen, die schönen Landschaften der Welt zu schätzen und festzuhalten. Gleichzeitig wurde die offizielle Website von HONOR mit einer neue Umweltseite aktualisiert.

„Wir bei HONOR sind bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten", sagte George Zhao, CEO von HONOR Device Co., Ltd. „Mit Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft als Teil unserer Produktdesign-Philosophie bemühen wir uns, die Umweltfreundlichkeit unserer Produkte zu verbessern, indem wir ihren Kohlenstoff-Fußabdruck während des gesamten Lebenszyklus bewerten und gleichzeitig den Verbrauch von Ressourcen und Energie reduzieren."

Verbesserte Verpackungen mit Blick auf die Umweltfreundlichkeit

Um den Ressourcenverbrauch zu minimieren, verwendet HONOR Verpackungsmaterialien, die leicht, kompakt, ungefährlich, einfach zu recyceln und umweltfreundlich sind. Das Unternehmen trägt auch zum Umweltschutz bei, indem es herkömmliche erdölbasierte Druckfarben und Kunststoffe durch erneuerbare und biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien ersetzt.

Durch die Umstellung von erdölbasierter Tinte auf Sojatinte hat HONOR seit 2014 den Kohlendioxidausstoß um rund 80 Tonnen reduziert. Bei der HONOR Magic-Serie wird die Telefonablage aus Zuckerrohr-Bagasse statt aus Kunststoff hergestellt, was den Kohlendioxidausstoß um 32 Tonnen pro Million Geräte reduziert. HONOR hat auch Kunststoff durch Papier für die Schutzfolie von Ladegeräten und Datenkabeln ersetzt, was den Kohlendioxidausstoß um 35 Tonnen pro 10 Millionen Einheiten weiter senkt. Darüber hinaus werden für Produkte wie die Smartphones der HONOR Magic Serie und die HONOR Watch GS3 vom Forest Stewardship Council zertifizierte Verpackungen verwendet, die dazu beitragen, eine Waldfläche von etwa 122 Hektar pro Jahr zu erhalten.

Seit 2021 arbeitet HONOR an der Entwicklung einer einfacheren und robusteren Verpackungslösung für Laptops. Derzeit sind alle HONOR Laptops in Kartons verpackt, die aus einzelnen Stücken gefalteter Wellpappe bestehen. Auch die bei der Zustellung üblicherweise verwendeten Mittelkartons wurden abgeschafft, was zu einer Verringerung der Kohlendioxidemissionen um insgesamt 208 Tonnen beiträgt. Bei Laptops und Wearables hat HONOR durch die Optimierung der Verpackungsstruktur und die Konsolidierung der Verwaltung von Drucksachen etwa 74 Tonnen Papier eingespart, was einer Reduzierung der Kohlendioxidemissionen um 77 Tonnen entspricht.

Erfüllung strenger Umweltnormen mit von der Industrie anerkannten Zertifizierungen

HONOR erfüllt nicht nur die internationalen Anforderungen, sondern hält auch strengere interne Umweltstandards ein, um eine aktive Rolle bei der Beseitigung potenziell schädlicher Substanzen aus seinen Smartphones, Tablets und anderen Produkten zu übernehmen.

Nach dem Testen von Dutzenden von Materialformeln in Zusammenarbeit mit mehreren Lieferanten hat sich HONOR für die Verwendung von halogenfreien Stromkabeln für alle seine Smartphones und Tablets entschieden, eine Änderung, die zu einer Verringerung der gefährlichen Materialien in den Produkten der Marke um etwa 3.379 Tonnen seit ihrer Einführung im Jahr 2016 führte. Bis heute haben 76 Smartphones und Tablets von HONOR das Umweltzeichen der Klasse A vom China Quality Certification Centre (CQC) erhalten.

Erforschung sauberer Energie für umweltfreundlichere Betriebe

HONOR legt großen Wert auf den Umweltschutz in der Produktion und im Betrieb und ist bestrebt, seinen ökologischen Fußabdruck durch Energieeinsparung und Emissionsreduzierung zu verringern. Während HONOR die Nutzung sauberer Energie erforscht, um den Kohlendioxidausstoß seines Industrieparks zu senken, optimiert das Unternehmen die Verwaltung der Anlagen, um den Energieverbrauch im täglichen Betrieb zu senken, indem es Energieaufzeichnungen führt und relevante Daten überwacht und analysiert.

HONOR ermutigt seine Mitarbeiter, aus der Ferne zu arbeiten und Telekommunikationsmittel wie Audio- und Videoanrufe zu nutzen, um die Notwendigkeit von Geschäftsreisen zu verringern. Laut einem Forschungsbericht, der vom Zentrum für Umwelterziehung und Kommunikation des Ministeriums für Umweltschutz mitverfasst wurde, lassen sich durch diese Änderung die Kohlenstoffemissionen um schätzungsweise 26.761 Tonnen pro Jahr verringern. Innerhalb des HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park betreibt HONOR 146 Shuttle-Routen, die den Mitarbeitern einen umweltfreundlicheren Weg zur Arbeit ermöglichen und den Kohlendioxidausstoß um weitere 1.317 Tonnen reduzieren.