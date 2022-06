Janoch: Schwimmkurse können Kinderleben retten

Schwimmkurse müssen bereits im Kindergartenalter notwendige Selbstrettungskompetenzen vermitteln

Wien (OTS) - Immer mehr Kinder in Österreich können nicht schwimmen. Durch Corona und den damit verbundenen Ausfall vieler Schwimmkurse hat sich die Situation in Wien drastisch verschärft. " Schwimmen ist viel mehr als baden gehen - es ist eine Überlebenstechnik. Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache bei Kinderunfällen, aber die Hälfte der Drittklässler in den Volksschulen kann nicht schwimmen", erläutert die Familiensprecherin der Wiener Volkspartei, Silvia Janoch, in einer Reaktion auf einen heutigen Medienbericht des Standards.

Deshalb sei es für jedes Kind essentiell, richtig schwimmen zu lernen. Janoch betont dabei auch die Notwendigkeit, bereits Kleinkinder regelmäßig mit Wasser vertraut zu machen, um eine angstfreie Sicherheit im Wasser zu vermitteln. "Als Elementarpädagogin bin ich der Meinung, da geht in Wien mehr. Derzeit lernen die Kinder in den Wiener Kindergärten zwar das Eislaufen, das zwar Spaß macht, aber keinem Kind das Überleben sichert, schwimmen lernen sie allerdings nicht. Durch Schwimmen lernen die Kinder aber Selbstrettungskompetenzen und können sich somit selbst aktiv aus Gefahrensituationen befreien", betont die VP-Familiensprecherin.

Die Aktion "Wien schwimmt" sei ein guter Anfang, um zumindest die versäumten Schwimmstunden während der Coronazeit nachzuholen, jedoch lange nicht genug. Janoch befürworte daher die Forderung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit nach "innovativen Maßnahmen wie Förderungsunterstützungen und unbürokratischen Zugängen zu Wasserflächen". Sie forderte zudem erneut die Umsetzung von Schwimmkursen bereits im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr in allen Wiener Kindergärten. "Der Umgang mit Wasser birgt Gefahren, rüsten wir daher gemeinsam unsere Jüngsten mit den notwendigen Schwimmskills aus - je früher, desto besser!" betont Janoch abschließend.

