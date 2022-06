AVISO: Verleihung des Europa-Staatspreises in den Sofiensälen am 14.6.2022

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 14.6.2022, verleiht Europaministerin Karoline Edtstadler in den Wiener Sofiensälen den Europa-Staatspreis 2022. Eingereicht wurden über 140 Initiativen, Projekte und Medienprodukte, die sich mit den vielfältigen Aspekten der europäischen Integration auseinandersetzten. Eine hochkarätige Jury wählte die Siegerprojekte in 5 Kategorien aus: "Europa in der Gemeinde", "Europa in der Schule", "Zukunft Europas", "Innovation und Digitalisierung" sowie "Kunst und Kultur". Weitere Informationen zum Europa-Staatspreis – der 2022 zum sechsten Mal vergeben wird – finden Sie unter: www.europastaatspreis.at

Termine für Medien:

14.45 Uhr

Verleihung des Europa-Staatspreises 2022

Ort: Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien (Einlass ab 14.00 Uhr)

ca. 16.30 Uhr

Interviewmöglichkeiten und gemeinsamer Ausklang nach der Verleihung

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Wir empfehlen, während der Veranstaltung eine FFP2-Maske zu tragen. Bitte weisen Sie am Eingang zu den Sofiensälen Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte Bundeskanzleramt, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

