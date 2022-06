Puma Pelé ist in die Steiermark übersiedelt

Der zweite Anlauf hat funktioniert: In den frühen Morgenstunden ist heute der bei einer Polizeikontrolle aufgegriffene Puma in der Tierwelt Herberstein in Stubenberg am See angekommen.

Das Verhalten des Neuzugangs ist äußerst positiv zu bewerten. Das Tier zeigt Interesse an der neuen Umgebung, ist neugierig und seine ruhige Atmung deutet darauf hin, dass sich seine Aufregung in Grenzen hält FTA Dr. Reinhard Pichler, Zoologischer Leiter 1/2

Wann die Zusammenführung stattfindet, hängt von der Entwicklung der nächsten Tage ab. Ebenso offen ist, ab wann Pelé für die Tierpark Besucher*innen zu sehen ist Landestiergarten GF Doris Wolkner-Steinberger 2/2

Stubenberg (OTS) - Das durch eine Privatperson illegal erworbene Tier wurde am 16. März 2022 im Zuge einer Routinekontrolle im bayrischen Landkreis Schwandorf durch die Polizei beschlagnahmt und für die vorrübergehende Pflege in die Reptilienauffangstation München gebracht. Aus mehreren Interessenten wurde die Tierwelt Herberstein aufgrund ihrer Erfahrung in der Pumahaltung als neue Heimat für Pelé ausgewählt.

Nach einem in der Nacht planmäßig verlaufenen Transport hat Puma Pele einen separierten Bereich des Geheges bezogen und sich am Vormittag akklimatisiert. „ Das Verhalten des Neuzugangs ist äußerst positiv zu bewerten. Das Tier zeigt Interesse an der neuen Umgebung, ist neugierig und seine ruhige Atmung deutet darauf hin, dass sich seine Aufregung in Grenzen hält ", erklärt der Zoologische Leiter, Fachtierarzt Dr. Reinhard Pichler. Drei Stunden nach seiner Ankunft hat er seine erste Mahlzeit, ein Rindersteak, verzehrt.

Das 3.500 qm große naturbelassene Gehege bietet verschiedene Strukturen: Bäume, Büsche, Felsen aber auch Schatten- und Sonnenplätze sowie Liege- und Aussichtsplattformen zeichnen die Unterkunft aus. Neben der artgerechten Gehege-Einrichtung erwartet ihn auch seine neue Gefährtin, die 10-jährige Missoula. Die beiden Raubkatzen können sich schon sehen, sind aber noch durch einen Zaun voneinander getrennt. „ Wann die Zusammenführung stattfindet, hängt von der Entwicklung der nächsten Tage ab. Ebenso offen ist, ab wann Pelé für die Tierpark Besucher*innen zu sehen ist “, informiert Tierwelt Chefin Doris Wolkner-Steinberger.

Die Pumahaltung hat eine langjährige Tradition in Herberstein. Der Zoo ist für seine kommentierten Puma Fütterungen bekannt, wo die Raubkatzen mit atemberaubenden Sprüngen die Besucher*innen begeistern. Langfristig sollte Pelé auch dort zum Einsatz kommen.

