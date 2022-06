Fit for Generations – Symposium zur gesunden Wertekultur in Betrieben

Drei Jahre lang beschäftigte sich ein Forschungsprojekt von FH und Forschung Burgenland mit generationenübergreifendem und ressourcenorientiertem Arbeiten in Betrieben.

Pinkafeld (OTS) - In sieben burgenländischen Pilotunternehmen begleiteten die Expert*innen die Umsetzung wichtiger Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung, um angesichts der Generationenvielfalt eine gesunde Wertekultur zu unterstützen. Ein Symposium am 6. Juli beleuchtet den aktuellen Stand der Wissenschaft und zentrale Projekterkenntnisse.

Der demografische Wandel führt zu einer immer älter werdenden Bevölkerung. Dieses Phänomen trifft auch auf Unternehmen hinsichtlich der Altersstruktur ihrer Beschäftigten zu. Der Rückgang an jüngeren Erwerbspersonen mit gleichzeitigem Anstieg der Erwerbsbeteiligung der Älteren drängt Unternehmen dazu, sich mit diesem „doppelten demografischen Dilemma“ auseinanderzusetzen.

An der Forschung Burgenland beschäftigte sich das Forschungsprojekt „Fit for Generations“ drei Jahre lang damit, wie Unternehmen alter(n)sgerechte Arbeitsbedingungen schaffen können. Dabei spielen die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit aller im Unternehmen arbeitenden Generationen und deren individuelle Kompetenzen eine zentrale Rolle. Das Projekt wurde von Bund und Land Burgenland gefördert. Es handelt sich um ein Forschungspojekt im Rahmen des Additionalitätsprogramms ESF 2014-2020.

Symposium zur neuen Wertekultur

Das Symposium „Fit for Generations“ findet am 6. Juli ab 12.30 Uhr am Studienstandort Pinkafeld statt. Eine Anmeldung ist bis 22. Juni unter E-Mail möglich. Eingeladen sind neben der interessierten Öffentlich-keit vor allem Betriebe, die sich mit dem Thema „Generationenmanagement“ auseinandersetzen möchten und all jene, die sich mit betrieblicher Gesundheitsförderung beschäftigen. Auch Studierende des Departments Gesundheit der FH Burgenland werden am Symposium teilnehmen. Ihnen kommen die Erkenntnisse in der Lehre zu Gute.

Die Keynote mit dem Titel „Sinnorientierte Führung: Einblicke aus Theorie und Praxis der Positiven Psychologie“ kommt von Dr. Nico Rose, einem führenden Experten für Positive Psychologie in Unternehmen. Weitere Vorträge beschäftigen sich mit Betrieblicher Gesundheitsförderung für Generationen oder Schlüsselkompetenzen in der Führung.

Mehr Infos hier.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christiane Staab

Marketing & Kommunikation

Fachhochschule Burgenland GmbH

Tel: +43 (0)5 7705 3537

E-Mail: christiane.staab @ fh-burgenland.at