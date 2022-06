AVISO: Pressegespräch zur 24-Stunden-Betreuung, 13. Juni 2022, 9.00 Uhr – Café Landtmann

Startklar für Pflegepaket-Verhandlungen: Das Expertenteam des Fachverbandes Personenberatung und Personenbetreuung in der WKÖ

Wien (OTS) - Die Personenbetreuung ist am Limit – angesichts der aktuellen Teuerungswelle droht die 24-Stunden-Betreuung für immer mehr Familien in Österreich unleistbar zu werden.

Das Team des Fachverbandes Personenberatung und Personenbetreuung in der WKÖ ist startklar, um die im Zuge des Pflegepakets von der Regierung angeregten Verhandlungen umgehend aufzunehmen. In einem Pressegespräch geben die Expert:innen Auskunft, was es braucht, um die 24-Stunden-Betreuung nachhaltig abzusichern und hinsichtlich Qualität und Fairness weiterzuentwickeln.

Datum: Montag, 13. Juni 2022

Uhrzeit: 9 Uhr

Ort: Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner:

Elisabeth Anselm, Hilfswerk Österreich

Karin Hamminger, ÖBAP Bundesinteressensgemeinschaft für Agenturen der Personenbetreuung

Andreas Herz, MSc, Obmann des Fachverbandes Personenbetreuung in der WKÖ

Robert Pozdena, Obmann der Fachgruppe Personenbetreuung Niederösterreich

Dr. Mario Tasotti, Sprecher der ÖQZ-24 zertifizierten Vermittlungsagenturen

