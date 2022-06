FPÖ – Angerer zu Wifo-Analyse: ÖVP und Grüne müssen CO2-Steuer nun endgültig absagen!

Wien (OTS) - „Die CO2-Steuer muss nun endgültig abgesagt werden. Wir Freiheitliche appellieren an die Vernunft der schwarz-grünen Regierung, zumindest jetzt von ihrem sturen Weg abzugehen und die Menschen nicht weiter zu belasten, sondern endlich zu entlasten“, sagte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer zur Wifo-Analyse, die in den kommenden beiden Quartalen ein langsameres Wachsen unserer Wirtschaft und einen weiteren Anstieg der Inflation zeigt.

„Seit Monaten warne ich vor den Auswirkungen des Inflationsanstiegs, nun bestätigt das Wifo einmal mehr, dass weit und breit kein Ende der Preisspirale nach oben in Sicht ist. Dass diese unsoziale und undurchdachte CO2-Steuer sehr stark zur Teuerung beiträgt, sollte dem ÖVP-Kanzler und seinem grünen Vize auch langsam klar sein – eine solche Steuer ist daher unverantwortlich“, so der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

„Nur weil man mit den Grünen in einer Koalition ist, kann man nicht einfach den Hausverstand ausschalten und diese Maßnahme unter dem Deckmantel des Umwelt- und Klimaschutzes rechtfertigen. Jetzt muss es einmal um die Menschen in unserem Land gehen, denn nur wer schnell hilft, hilft wirklich. Eine Vorgangweise zu wählen, wie letztens der grüne Sozialminister, der ein Teuerungspaket erst für den kommenden Herbst in Aussicht stellte, geht gar nicht“, betonte Angerer.

