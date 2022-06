Kooperation zwischen Bundesheer und Wasserrettung

Synergien bei Katastrophenhilfe, Ausbildungen und Übungen

Wien (OTS) - Heute, am 9. Juni 2022, unterzeichneten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Präsident der Österreichischen Wasserrettung, Heinrich Brandner, am Pionierhafen in Melk eine Kooperation zwischen dem Österreichischen Bundesheer und der Österreichischen Wasserrettung. Mit der Kooperation soll die Katastrophenhilfe verbessert und die Zusammenarbeit der Führungskräfte vertieft werden. Durch gemeinsame Ausbildungen und Übungen werden die bestehenden Synergien künftig weiter vertieft.

„Mit dieser Kooperation vertieft das Bundesheer die Zusammenarbeit mit einem verlässlichen Partner. Die Vergangenheit hat bereits öfter gezeigt, dass das Bundesheer und die Wasserrettung bei Katastrophen und Krisen professionell zusammenarbeiten und schnellstmöglich helfen. Mit der Festigung dieser Kooperation, profitieren nicht nur die beiden Organisationen, sondern alle Österreicherinnen und Österreicher, deren Sicherheit wir gewährleisten“, betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner vor der Unterzeichnung des Vertrags.

Ziel der Kooperation sind regelmäßige gemeinsame Übungen zur besseren Zusammenarbeit im Einsatzfall. Dabei soll einerseits das praktische Zusammenwirken der Organisationen bei Ausbildungen in fließenden und stehenden Gewässern vertieft werden. Andererseits wird die Möglichkeit geboten, dass Führungskräfte bei gemeinsamen Übungen miteinander arbeiten und die Arbeitsabläufe aufeinander abstimmen. Mit dem Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen werden langfristig gemeinsame Ausbildungsgrundlagen geschaffen.

„Das Österreichische Bundesheer ist schon seit vielen Jahren ein wichtiger Partner für uns im Bereich des Katastrophendienstes und bei Ausbildungen. Mit dieser Kooperation unterstreichen wir einmal mehr wie wichtig es ist, auf Augenhöhe zu agieren und gemeinsam für das Wohl der Bevölkerung zu arbeiten. Nur durch diese kontinuierlichen gemeinsamen Übungen ist es möglich, im Einsatzfall rasch und effizient zu helfen. Ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft diese Partnerschaft mit gemeinsamen Einsätzen, Übungen und Ausbildungen leben werden“, so der Präsident der Österreichischen Wasserrettung, Heinrich Brandner.

Das Bundesheer hat bereits in der Vergangenheit gemeinsame Katastrophenschutzübungen mit der Österreichischen Wasserrettung durchgeführt und für den Ernstfall trainiert. Durch regelmäßige Übungen wird die gute Zusammenarbeit zwischen den Blaulicht- und Einsatzorganisationen ständig verbessert. Das Bundesheer leistet bei Katastrophen und Krisen immer wieder wesentliche Unterstützungsarbeit und Assistenz.

