VGT-Protestaktion vor Landesparteitag der ÖVP in Kärnten

ÖVP verhindert Vollspaltenbodenverbot

Wann: 11. Juni, ab 09:00

Wo: Stift Ossiach, Ossiach 1, 9570 Ossiach

Was: Aktivist:innen machen auf das Leid der Schweine auf Vollspaltenboden aufmerksam

Die ÖVP entscheidet in naher Zukunft darüber, ob die Tierqual in den österreichischen Vollspaltenbodenbetrieben ein Ablaufdatum bekommt oder weitergeführt wird. In Kärnten wurden im April schreckliche Zustände in drei Schweinemastbetrieben aufgedeckt. Anstatt das Gespräch zu suchen, hat die ÖVP Kärnten 20 Tierschützer:innen gewaltsam räumen lassen. Kommenden Samstag werden Aktivist:innen des VGT beim ÖVP-Landesparteitag in Ossiach eine Protestaktion abhalten. Großformatige Bilder aus Schweine-Vollspaltenboden-Betrieben werden die Zufahrt säumen.

Datum: 11.06.2022

Ort: Stift Ossiach

Ossiach 1, 9570 Ossiach Ossiach, Österreich

