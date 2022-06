Wiener Stadthalle rüstet sich für Freestyle-Spektakel

Wien (OTS/RK) - Von 10. bis 12. Juni 2022 gastiert Masters of Dirt wieder in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding. Der Aufwand für das Freestyle-Spektakel ist enorm. In nur zwei Tagen verwandelt sich die Halle D in eine Stunt-Hochburg der Extraklasse.

„Über 300 Beschäftigte sorgen dafür, dass Masters of Dirt in der Wiener Stadthalle zum unvergesslichen Erlebnis wird. Für die Show wurden über 80 Tonnen Technik und Material bewegt, 25 Kilometer Kabel verlegt, knapp 500 Kubikmeter Erde und 400 Strohballen in der Halle D verteilt. Ein Aufwand der sich lohnt, damit die Athlet*innen mit ihren Stunts und Sprüngen das Publikum wieder in Staunen versetzen können“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

„Dem Motto ‚höher, weiter, größer‘ wird Masters of Dirt bei seiner Freestyle Evolution Tour mehr als gerecht. Die Halle D verwandelt sich zur Freestyle-Motocross-Arena für alles auf zwei und mehr Rädern und ist damit einmal mehr ein Besuchermagnet für Jung und Alt. Damit bietet die Wiener Stadthalle am Vatertagswochenende ein unvergessliches und cooles Erlebnis für die ganze Familie und ein ideales Vatertagsgeschenk“, so Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

W24 war vor Ort in der Wiener Stadthalle – hier geht es zum Videobeitrag: https://www.wienholding.tv/Wiener-Stadthalle-ruestet-sich-fuer-Freestyle-Spektakel/321

Actiongeladene Show für Jung und Alt

Masters of Dirt setzt neue Maßstäbe in der Freestyle-Welt mit einer actiongeladenen Show für Jung und Alt, bei der Athlet*innen aus aller Welt die verrücktesten Tricks der Welt auf Freestyle-Motocross-Bikes, Schneemobilen, Quads, Mountainbikes, BMX-Bikes und sogar auf Buggys vorführen. Ein durch und durch fesselnden Showprogramm.

Termin

Masters of Dirt – Freestyle Evolution Tour

10. bis 12. Juni 2022 in der Halle D der Wiener Stadthalle (Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien)

Tickets

Tickets sind bei der Kasse der Wiener Stadthalle sowie online unter www.stadthalle.com oder unter 01/79 999 79 und bei Wien Ticket erhältlich: im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert-von-Karajan-Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), online unter www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen.

Zur Wiener Stadthalle

Mit über 300 Veranstaltungen und rund einer Million Besucher*innen jährlich ist die Wiener Stadthalle Österreichs wichtigstes Veranstaltungszentrum. Sechs unabhängig voneinander wie auch gemeinsam bespielbare Hallen bieten Platz für bis zu 16.000 Besucher*innen und bilden eine der traditions- und facettenreichsten Kulturinstitutionen Österreichs. Seit ihrer Eröffnung 1958 bietet die nach den Plänen von Architekt Roland Rainer erbaute Wiener Stadthalle den passenden Rahmen für eine unglaubliche Vielfalt an Veranstaltungen – von Rockkonzert bis Opernabend, von der Fernsehshow bis zum internationalen Sportevent, von Messen bis zu Kongressen – und trägt damit maßgeblich zum kulturellen Angebot der Stadt Wien bei.

Pressefotos

Die Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

