„Beethoven geht ins Weiße Rössl“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ veranstaltet am Samstag, 11. Juni, wieder einmal einen vergnüglichen Musik-Nachmittag. Ab 17.30 Uhr ertönen im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) beschwingte Melodien. Die Verantwortliche der Beethoven-Vereinigung, Eva Krapf, hat in ihrer Funktion als ehrenamtliche Kultur-Managerin, Chor-Leiterin und Pianistin ein abwechslungsreiches Programm, von der Klassik bis zur Operette, zusammengestellt. Der vielversprechende Titel lautet „Beethoven geht ins Weiße Rössl“. Die Zuhörer*innen werden um einheitliche „Eintrittsspenden“ (15 Euro pro Person) gebeten. Mehr Infos und Anmeldungen: Telefon 271 96 24 und E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Eva Krapf leitet den „Frauenchor Floridsdorf“ und musiziert auf dem Flügel. Neben dem Bariton Felix Brachetka wirken am Konzert Marlis Haslinger (Klavier), Clemens Haslinger (Violoncello) und Manfred Hohenberger (Klavier) mit. Besucher*innen haben sich an die aktuellen Corona-Bestimmungen zu halten. Zuständig für die Koordination aller Kultur-Angebote im Saal des Museums ist der freiwillig engagierte Leiter, Ferdinand Lesmeister. Auskünfte: Telefon 0664/55 66 973 bzw. E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Bariton Felix Brachetka (Facebook): https://de-de.facebook.com/felix.brachetka

