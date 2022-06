Meilenstein erreicht: Alps Alpine Europe, Heliot Europe und UnaBiz betreiben eine Million Asset Tracker in Europa (FOTO)

Alps Alpine nimmt gemeinsam mit Heliot Europe und UnaBiz den millionsten Tracker über das Sigfox Internet-of-Things Netzwerk in Betrieb

Meilenstein markiert den Startschuss für den bisher größten Einsatz von Long-Power-Wide-Area-Asset-Trackern (LPWAN) in Europa

Bekannte Unternehmen wie die Deutsche Post DHL nutzen den Tracker von Alps Alpine bereits

Gemeinsam mit den Sigfox 0G-Netzanbietern Heliot Europe und UnaBiz feiert Alps Alpine Europe, einer der weltweit größten Entwickler und Hersteller von elektromechanischen Geräten, die Inbetriebnahme des millionsten Lykaner® Long-Life Asset Trackers.

Die millionste Inbetriebnahme markiert den Startschuss für den bisher größten Einsatz von Long-Power-Wide-Area-Asset-Trackern (LPWAN) in Europa mit großen Unternehmen wie der Deutschen Post DHL, der Österreichischen Post sowie verschiedenen Automobilherstellern und Mobilitätsanbietern in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und vielen weiteren europäischen Ländern.

Lars Landewee, Senior Vice President of Operations für die Paketsortierzentren bei der Deutschen Post DHL, ist überzeugt von der Lösung: "Die Alps Alpine Tracking-Solutions helfen uns dabei, unsere internen Prozesse zu organisieren und Sichtbarkeit für unsere Assets zu realisieren. Aufgrund der großartigen Ergebnisse der letzten Jahre im Bereich des Internet-of-Things (IoT)-Trackings können wir Alps Alpines langlebige Tracker sehr empfehlen."

Seit Beginn des erfolgreichen Einsatzes des Lykaner® Asset-Trackers hat das Alps Alpine-Team an der Forschung und Entwicklung gearbeitet, um das Portfolio von fünfzehn Tracker-Varianten mit einer Batterielebensdauer von bis zu zwölf Jahren weiter zu optimieren. Heute bekräftigt Alps Alpine sein Vorhaben, den nächsten Meilenstein zu erreichen und weitere 2,6 Millionen Tracker auf Basis der vor einem Jahr erworbenen Materialien zu produzieren, um die Auslieferung auch bei der derzeitigen Komponentenknappheit fortzusetzen.

"Die COVID-19-Pandemie hat in der Logistik- und Lieferkettenbranche für beispiellosen Stress, aber auch für Chancen zur Veränderung gesorgt. Da die Nachfrage nach Asset-Tracking weiter steigt, sind wir bereit, unsere Kunden mit den marktführenden Asset-Tracking-Lösungen zu unterstützen, um mehr Transparenz im täglichen Betrieb zu schaffen und das ungenutzte finanzielle Potenzial in jedem Prozess zu steigern", so Sascha Kunzmann, Leiter der Engineering Division von Alps Alpine Europe. "In Krisenzeiten sind Unternehmen aufgefordert, ihre Abläufe zu optimieren, um eine höhere Produktivität und einen höheren Grad an Prozessautomatisierung zu erreichen."

"Für uns ist es eine Ehre, Teil dieses beeindruckenden Meilensteins und der Erfolgsgeschichte zu sein, die die Fähigkeiten der Sigfox 0G-Technologie bei der Verfolgung von Objekten beweist. Als Anbieter von maßgeschneiderten IoT-Lösungen haben wir die Herausforderungen eines großflächigen Einsatzes aus erster Hand erfahren", kommentiert Henri Bong, Co-CEO von UnaBiz. "Um unsere Endkunden erfolgreich zu unterstützen, werden wir weiterhin eng mit allen Sigfox 0G-Netzbetreibern und Lösungsanbietern zusammenarbeiten, um ihre Markteinführung zu beschleunigen. Wir sind der Meinung, dass ein offenes und kollaboratives Ökosystem der Schlüssel zur Umsetzung eines starken Internet-of-Things ist." Im April hat UnaBiz Sigfox, den Erfinder des weltweiten Sigfox 0G-Funknetzwerkes, nach einem Antrag auf Insolvenzschutz übernommen.

"Logistik ist ein Wettbewerb der Geschwindigkeit, der Kosten und der Präzision. Der industrielle Alps-Tracker leistet jeden Tag millionenfach seine stille Arbeit, damit unsere Kunden schnell, präzise und kosteneffizient liefern können. Zusammen mit der Alps Alpine Asset-Tracking-Lösung, der 0G-Technologie und unserer flächendeckenden Serviceabdeckung ist ein zuverlässiges, nahtloses Asset-Tracking für die Logistik in Europa Realität", ergänzt Thomas Scheibel, CEO von Heliot Europe.

