CEU verleiht der NGO "Ukraine 5 AM Coalition" den Open Society Prize 2022, Preisverleihung am 25.6. im Rahmen der Abschlussfeier in Wien

Ukraine 5 AM Coalition erhält den OSP 2022 in Anerkennung ihrer mutigen Tätigkeit, Gräueltaten, die während des russischen Krieges gegen die Ukraine begangen werden, zu dokumentieren.

Im Namen unserer Koalition und der 29 Mitgliedsorganisationen möchte ich der CEU für diese Anerkennung unserer Arbeit danken. Es ist eine große Ehre für uns, den CEU Open Society Prize zu erhalten Tetiana Pechonchyk, Leiterin des Menschenrechtszentrums ZMINA, Mitgliedsorganisation Ukraine 5 AM Coalition 1/4

Gemeinsam wollen wir der Straffreiheit von Kriegsverbrecher ein Ende setzen. Wir glauben daran, dass die unermüdliche und koordinierte Arbeit der Zivilgesellschaft in der Ukraine früher Gerechtigkeit bringen wird. Tetiana Pechonchyk, Leiterin des Menschenrechtszentrums ZMINA 2/4

Wir arbeiten auf innovative Weise mit anderen Nichtregierungsorganisationen und den zuständigen staatlichen Stellen zusammen, um die Koordination zwischen Opfern und der internationalen Gemeinschaft zu verbessern Kateryna Rashevska, Anwältin des Regionalen Zentrums für Menschenrechte, Mitgliedsorganisation Ukraine 5 AM Coalition 3/4

Mit der Verleihung unserer höchsten Auszeichnung an die Ukraine 5 AM Coalition würdigt die CEU das friedliche Streben dieser Koalition nach den grundlegenden Werten der offenen Gesellschaft, der universellen Gerechtigkeit und den Menschenrechten. Der diesjährige Preis der Open Society wird in Anerkennung des immensen Mutes verliehen, den die Mitglieder der Koalition angesichts des unvorstellbaren Leids, das durch den russischen Angriffskrieg verursacht wird, zeigen. Die Bemühungen der Koalition sind entscheidend dafür, dass der Ukraine und ihrer Bevölkerung Gerechtigkeit widerfährt Shalini Randeria, CEU-Präsidentin und Rektorin 4/4

Wien (OTS) - Vertreter:innen der Ukraine 5 AM Coalition werden den Preis am 25. Juni bei der 31. Graduiertenfeier der CEU in Wien persönlich entgegennehmen.

Der Preis wird jährlich an eine Person oder Organisation verliehen, die sich in herausragender Weise für die Ideale einer offenen Gesellschaft einsetzt. Er wurde erstmals 1994 an Sir Karl Popper vergebe. Zu den bisherigen Preisträgern zählen die Literaturnobelpreisträgerin 2015 Swetlana Alexijewitsch, Ärzte ohne Grenzen, der 7.Generalsekretär der Vereinten Nationen Kofi Annan, der tschechische Staatspräsident Vaclav Havel und die ehem. Gesundheitsministerin von Kerala, Indien, K.K. Shailaja.

" Im Namen unserer Koalition und der 29 Mitgliedsorganisationen möchte ich der CEU für diese Anerkennung unserer Arbeit danken. Es ist eine große Ehre für uns, den CEU Open Society Prize zu erhalten ", sagte Tetiana Pechonchyk, Leiterin des Menschenrechtszentrums ZMINA, einer Mitgliedsorganisation der Ukraine 5 AM Coalition. " Gemeinsam wollen wir der Straffreiheit von Kriegsverbrecher ein Ende setzen. Wir glauben daran, dass die unermüdliche und koordinierte Arbeit der Zivilgesellschaft in der Ukraine früher Gerechtigkeit bringen wird. "

Die russische Invasion hat gezeigt, dass ein vielfältiger Ansatz bei der Dokumentation, Untersuchung und strafrechtlichen Verfolgung von Kriegsverbrechen und Massengräueltaten erforderlich ist.

" Wir arbeiten auf innovative Weise mit anderen Nichtregierungsorganisationen und den zuständigen staatlichen Stellen zusammen, um die Koordination zwischen Opfern und der internationalen Gemeinschaft zu verbessern ", fügt Kateryna Rashevska, Anwältin des Regionalen Zentrums für Menschenrechte, einem Mitglied der Koalition, hinzu. "Wir wollen den Überlebenden helfen, einen wirksamen Weg zu finden, ihre Rechte zu schützen, insbesondere das Recht auf Wahrheit."

Ukraine 5 AM Coalition wurde als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine im Februar dieses Jahres gegründet und ist eine Gruppe von 29 zivilgesellschaftlichen Organisationen und einzelnen Expert:innen, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die während der bewaffneten russischen Aggression in der Ukraine begangen werden, sammeln und dokumentieren. Viele der Mitglieder der Koalition verfügen über umfassende Erfahrungen bei der Dokumentation internationaler Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen, die seit 2014 in den besetzten Gebieten der Krim, Teilen der Regionen Donezk und Luhansk begangen wurden. Sie stellen den ukrainischen Strafverfolgungsbehörden und dem internationalen Justizsystem, einschließlich des Internationalen Strafgerichtshofs, dokumentierte Daten zur Verfügung.

Als eine Universität, die sich den Werten der Demokratie, des Friedens und der Gerechtigkeit verpflichtet fühlt, ist die CEU solidarisch mit der Ukraine. In den drei Jahrzehnten seit ihrer Gründung hat die CEU mehr als 18.000 Studierende ausgebildet. Zur CEU-Community gehören beinahe tausend ukrainische Alumni, Dozent:innen, Mitarbeiter:innen und Studierende, denen die Universität seit der Invasion jede erdenkliche Unterstützung gewährt. Die CEU initiierte zahlreiche Initiativen um Wissenschafter:innen, zukünftige Studierende und Vertriebene in der Ukraine und außerhalb zu unterstützen.

" Mit der Verleihung unserer höchsten Auszeichnung an die Ukraine 5 AM Coalition würdigt die CEU das friedliche Streben dieser Koalition nach den grundlegenden Werten der offenen Gesellschaft, der universellen Gerechtigkeit und den Menschenrechten. Der diesjährige Preis der Open Society wird in Anerkennung des immensen Mutes verliehen, den die Mitglieder der Koalition angesichts des unvorstellbaren Leids, das durch den russischen Angriffskrieg verursacht wird, zeigen. Die Bemühungen der Koalition sind entscheidend dafür, dass der Ukraine und ihrer Bevölkerung Gerechtigkeit widerfährt ", sagte CEU-Präsidentin und Rektorin Shalini Randeria.

Hintergrund:Die Central European University (CEU) ist eine der internationalsten Universitäten der Welt. Ihr Gründungsauftrag macht sie zu einem anerkannten Zentrum für Studien zu wirtschaftlichen, sozialen und politischen Herausforderungen und zu einer Quelle der Unterstützung für den Aufbau offener und demokratischer Gesellschaften, die die Menschenrechte und die Menschenwürde achten. Die CEU ist in den USA, Österreich und Ungarn akkreditiert. Sie hat ihren Sitz in Wien und bietet englischsprachige Bachelor-, Master- und Doktorandenprogramme an. In Budapest befindet sich weiterhin das CEU-Democracy Institute, das Institute for Advanced Study, die Vera and Donald Blinken Open Society Archives (OSA).

Die Ukraine 5 AM Coalition nahm ihre Tätigkeit am ersten Tag nach dem Beginn der groß angelegten russischen Invasion in der Ukraine auf. Sie besteht aus 29 NGO und vier Expert:innen für internationales Recht und Menschenrechte. Die Koalition konzentriert ihre Aktivitäten auf vier Schlüsselbereiche: Dokumentation von Kriegsverbrechen, analytische und juristische Arbeit, Lobbyarbeit auf internationaler und nationaler Ebene und Sensibilisierungsmaßnahmen. Die Dokumentationsarbeit der Koalition stützt sich auf internationale Standards (z. B. Berkeley-Protokoll) und nationale Erfahrungen mit der Dokumentation von Kriegsverbrechen. Die Organisationen der Koalition führen Beobachtungsmissionen durch, um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu dokumentieren und Zeug:innen und Opfer zu befragen. Ein OSZE-Bericht, der sich auf die von der Koalition vorgelegten Beweise stützt, wurde kürzlich veröffentlicht. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Tetiana Pechonchyk, +38 067 445 95 43, tp@humanrights.org.ua

Die Solidaritätsinitiativen der CEU für die Ukraine: Die CEU hat ihr Programm Invisible University for Ukraine entwickelt, um die Lücken in der Ausbildung an ukrainischen Universitäten zu schließen, die durch die russische Militärinvasion entstanden sind. Hier erfahren Sie mehr über die Arbeit der CEU-Community zur Unterstützung für Studierende, Alumni, Lehrkräfte und Mitarbeiter:innen, an der CEU, in der Ukraine, aber auch für vorübergehend vertriebene Personen, die von dem anhaltenden militärischen Angriff auf die Ukraine betroffen sind.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michaela C. Topolnik, MA / CEU PU - Central European University; +43 676 886 49216 / topolnikm @ ceu.edu / www.ceu.edu