Hochkarätig und exklusiv: „Heringsschmaus goes Steckerlfisch” der RegionalMedien Austria

Veranstaltung in der Meierei im Stadtpark ein voller Erfolg.

Wien (OTS) - Die RegionalMedien Austria veranstalteten ihren traditionellen Heringsschmaus – heuer unter dem Motto „Heringsschmaus goes Steckerlfisch” – am 8. Juni in der Meierei bereits zum 5. Mal auf gewohnt hohem Niveau. Hochkarätige Gäste aus Politik und Wirtschaft fanden den Weg in den Stadtpark. „ Es freut uns, dass wir unsere etablierte exklusive Veranstaltung nun wieder durchführen konnten. Ganz besonders freut es uns jedoch, dass viele Partner und Wegbegleiter der heimischen Politik und Wirtschaft der Einladung gefolgt sind, um den Abend mit guten Gesprächen zu verbringen. Das stand definitiv im Vordergrund ”, gibt sich RegionalMedien Austria Vorstand Georg Doppelhofer begeistert. Musikalisch hat die gebürtige Oberösterreicherin Julia Lacherstorfer mit Stücken aus ihrem aktuellen Soloalbum zu einem taktvollen Aufklang beigetragen.

Aus Liebe zur Region – als Gestalter am Puls der Zeit.

" Als nationales Medienhaus sind wir laufend dran, unser Angebot weiterzuentwickeln. Wir kennen die Bedürfnisse und Herausforderungen in den einzelnen Regionen Österreichs, berichten nicht nur über die Geschehnisse in den Bezirken, sondern gestalten diese auch aktiv mit ”, sagt Gerhard Fontan, Vorstand der RegionalMedien Austria. Die RegionalMedien Austria sind mit ihrem multimedialen Angebot ein verlässlicher Partner für die Unternehmen und Menschen in allen Regionen Österreichs.

Unter den anwesenden Gästen waren unter anderem vertreten: Vizekanzler und Bundesminister Werner Kogler (Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport), Bundesminister Gerhard Karner (Bundesministerium für Inneres), Bundesministerin Susanne Raab (Bundesministerium für Frauen, Familie, Integration und Medien), Bundesminister Martin Polaschek (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) sowie Staatssekretär Florian Tursky (Bundesministerium für Finanzen). Weiters: Kurt Egger (Österreichischer Wirtschaftsbund), Anita Frauwallner (APG Allergosan Pharma), Martin Hagleitner (Austria Email), Hannes Hofer (Monopolverwaltung), Peter Koren (Vereinigung der Österreichischen Industrie), Andreas Martin (Porsche Media & Creative), Franz Panwinkler (UBM Development), Martin Resel (A1 Telekom Austria), Alfred Riedl (Österreichischer Gemeindebund), Margarete Schramböck, Reinhard Schwendtbauer (Raiffeisenlandesbank Oberösterreich), Martin Spatz (STADA Arzneimittel) und Kurt Weinberger (Österreichische Hagelversicherung).

