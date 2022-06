„Bewusst gesund“ über optimierten Gelenksersatz dank Künstlicher Intelligenz

Am 11. Juni um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert eine neue Ausgabe von „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 11. Juni 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Ursprungsknie – Optimierter Gelenksersatz dank Künstlicher Intelligenz

Mehr als 30.000 künstliche Kniegelenke, sogenannte Knie-Endoprothesen, werden jährlich in Österreich implantiert. Eine im internationalen Vergleich sehr hohe Zahl und nicht immer sind die Resultate aus Sicht der Patientinnen und Patienten optimal. Deshalb wird ständig versucht, die Operationstechnik und auch die Materialien zu optimieren. Eine neue Entwicklung nennt sich „Usprungsknie“ und soll mit Hilfe Künstlicher Intelligenz dafür sorgen, dass die Patientinnen und Patienten einen passgenauen Gelenksersatz bekommen. Gestaltung: Christian Kugler

Vorbeugung von Übergewicht bei Österreichs Schulkindern

In Österreich sind 30 Prozent der Buben und 22 Prozent der Mädchen im Volksschulalter übergewichtig oder fettleibig. Die Corona-Pandemie hat die Lage zusätzlich verschärft. Bis zum Jahr 2030 wird laut Weltgesundheitsorganisation WHO der Anteil an übergewichtigen Kindern in Europa auf 50 Prozent ansteigen. Übergewicht und Adipositas können nicht nur folgenschwere Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes verursachen, sondern haben auch soziale Folgen: Fettleibige Kinder haben schlechtere Schulerfolge, werden oft ausgegrenzt und haben später einen schlechteren Zugang zu höherer Ausbildung.

Mit dem Projekt EDDY gibt es seit 2016 die erste wissenschaftlich begleitete Präventionsstudie in Österreich zur Eindämmung der Adipositas-Epidemie. Kinder an Wiener Volksschulen erhalten dabei Ernährungsschulungen und zusätzliche Trainingseinheiten. Gestaltung:

Silke Tabernik

„Bewusst gesund“-Tipp: Leben ohne Milz

Die Milz ist ca. 150 Gramm schwer und sitzt hinter dem Magen. Sie gilt als nicht lebensnotwendiges Organ, doch hat sie eine wichtige Rolle im Immunsystem. Was Menschen, deren Milz entfernt werden musste, beachten sollten, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Walk and Talk – Spaziergang, der glücklich macht

Die positiven Effekte eines Spaziergangs an der frischen Luft sind wissenschaftlich gut untersucht. Bewegung tut dem Körper, aber auch der Psyche gut. Psychologin Heide-Marie Smolka nutzt diesen Effekt bei einem geführten Spaziergang. Unter dem Motto „Walk and Talk“ macht sich eine neugierige Damenrunde gemeinsam mit der Glücksexpertin auf die Suche nach dem Glück. Gestaltung: Vroni Brix

