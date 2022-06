„Gute Nacht Österreich“ über Österreichs Herren-Fußballnationalteam, Mietpreise und das Gastropersonal

Am 10. Juni um 23.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Peter Klien begibt sich in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 10. Juni 2022, um 23.20 Uhr in ORF 1 wieder auf einen satirischen Streifzug durch das Wochengeschehen. Diesmal berichtet er vom neuen Schwung im österreichischen Herren-Fußballnationalteam, von den explodierenden Mietpreisen und vom Personalmangel in der Gastronomie.

Neuer Teamchef, neuer Schwung! Ist Österreichs Herren-Fußballnationalteam am Weg zur Weltspitze? Und wie ist die Stimmung unter den Spielern? Peter Klien wollte es aus erster Hand wissen und hat die Nationalelf beim Training vor dem Match gegen Frankreich überrascht.

Billig war Wohnen noch nie. Aber seit einiger Zeit explodieren die Mieten und stellen Tausende Haushalte vor existenzielle Probleme. Doch die Politik scheint an effektiven Gegenmaßnahmen zu scheitern. Was ist da los? „Gute Nacht Österreich“ beleuchtet die Hintergründe und mögliche Lösungsvarianten.

Nach dem pandemiebedingten Gästemangel herrscht in der Gastronomie derzeit eine personelle Flaute. Tausende Stellen sind unbesetzt. Schauspieler Alexander Jagsch berichtet vom „Luxus“ des Gastropersonals – sie werden von potenziellen Dienstgeber/innen richtiggehend hofiert und können sich die Stellen mit den besten Konditionen aussuchen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at