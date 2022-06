controlrooms GmbH erweitert Produktpalette mit KVM over IP-Lösungen von kvm-tec

KVM over IP-Lösungen von kvm-tec ergänzen perfekt das Portfolio der controlrooms GmbH zur Verlängerung und Umschaltung von Computersignalen.

Wien (OTS) - Mit der IP-basierten KVM-Technologie können Signale von Tastatur, Video und Maus (KVM) von jedem Computer oder Server mittels TCP/IP über eine LAN-, WAN- oder eine Internet-Verbindung verlängert werden. Die KVM-Technologie bietet optimale Lösungen für die Verwaltung mehrerer Standorte sowie besonders viel Sicherheit, Flexibilität und Zuverlässigkeit für das eigene Netzwerk. KVM over IP-Lösungen liefern daher hervorragende Voraussetzungen u.a. zum Betrieb von Kontrollräumen.

KVM Spezialisten IHSE & kvm-tec als neue controlrooms Partner

kvm-tec mit Sitz in Österreich entwickelt und vertreibt flexible und hochsichere KVM Lösungen over IP (KVMoIP) in vorhandenen Netzwerken mittels In-house Development von u.a. Videokompression sowie USB2.0. Die Produktpalette umfasst Full HD und 4K KVM Extender over IP, Multiview Comander Systeme over IP wie Scalableline sowie für Remote Workplaces und Zugriff zu virtuellen Systemen Gateway & Gateway2GO. Diese ermöglichen simultanes Downscaling von 4K zu Full HD und sind kompatibel mit Standardnetzwerkkomponenten. Je nach Version und Aufgabe reichen die Software Features von Mouse glide & Switch, Multiview Commander, frei skalierbaren Systemen mit „Cut it out“ sowie „picture in picture“ bis zu „zoom&work“ und Videowall Funktionen.

Märkte und Anwendungen der KVM Powerboxen Over IP

Die controlrooms GmbH präsentiert im neuen Controlroom Demo Center perfekt ausgestattete Arbeitsplätze mit ergonomischen Konsolen, Bildwänden, Bildwandcontrollern, KVM Matrix Systemen sowie IP basierenden Systemen. „ Die KVM Systeme der Firma Ihse und kvm-tec sind mit nahezu 0 Latenzzeit die schnellsten KVM over IP der Welt. Dies ist dank unserer inhouse Entwicklung und einer einzigartigen Videokompression möglich sowie für unsere Kunden mit Standardtastaturen steuerbar. “, erklärt Erich Strasser, CEO controlrooms GmbH, stolz. KVM Systeme finden Anwendung in Kontrollräumen in allen Branchen, Broadcast & Post Production, Industrie & Versorgungsunternehmen, Transport Management & Air Traffic, Universitäten, Schulen, Konferenzräume & Center, Digital Signage, Museen & Events, Arena, Postproduction, Esports, Bankbereich sowie in OP-Räumen und Spitälern.

Über die controlrooms GmbH

Die controlrooms GmbH ist der österreichische Markführer als Gesamtanbieter für Kontrollräume. Das Angebot reicht von der Beratung, Analyse, Planung, Installation, Inbetriebnahme, Schulung bis zu Service und Support im Kontrollraumbereich.

