shift01 – die neue Digital-Agentur der bettertogether group

Wien (OTS) - Was als Add On zur klassischen Kommunikationsarbeit begann, hat sich zu einem Must Have für jedes Unternehmen entwickelt: Digitale Kommunikation ist gekommen, um zu bleiben. Die bettertogether group trägt dieser Entwicklung und den Anforderungen der Kund:innen Rechnung und hat die die Digitalagentur „shift01“ ins Leben gerufen.

Die bettertogether group hat die Corona-Pandemie sowie die forcierte Digitalisierung genutzt und ihr Portfolio neu aufgestellt und geschärft. Mit shift01 erhalten bestehende und potenzielle Kund:innen ein digitales Komplettpaket aus einer Hand: von Strategie und Beratung, über Digital Marketing bis Content Creation und Channel Management. Von Social Media über Videos und Podcasts bis zu Websites. „Unser USP und der Vorteil für unsere Kund:innen ist, dass die Digitalagentur shift01 aus dem eingespielten Team der b2g group und von der Contentseite kommt. Wir lieben Content und freuen uns, ihn für sämtliche Kanäle adäquat aufzubereiten und auszuspielen“, so Catherina Straub, eine der drei GeschäftsführerInnen der bettertogether group.

Das Team rund um shift01-Chief Operating Officer Fabian Frühstück besteht aus jungen Digital Natives, die auf ein breites Skill Set zurückgreifen: Video-Experts, Grafik-Designer, Podcast-Profis, SEA-Experts, Marketing-Spezialist:innen und Content Creators kümmern sich um die Rundum-Versorgung der derzeit etwa 20 Kund:innen aus den Bereichen Technologie und Zukunft, Gesundheit und Soziales, Nachhaltigkeit und Diversität, Wissenschaft, Bildung und Kultur.

„Shift happens. Wir lieben und leben den digitalen Wandel. Trotz Trends und Hypes wollen wir dabei unserer Prämisse treu bleiben: Unseren Kund:innen versprechen wir von Projektbeginn an maßgeschneiderte Lösungen und keine Pakete von der digitalen Stange. Wir freuen uns sehr, dass wir mit shift01 das Portfolio der bettertogether group ergänzen dürfen“, so Fabian Frühstück, COO bei shift01. Damit sind ein 360-Grad-Blick und hochwertige Leistungen aus der gesamten Kommunikationskette garantiert.





www.shift01.com

Über bettertogether

Die bettertogether Kommunikations- und Unternehmensberatung ist ein Eigentümer-geführtes Unternehmen und setzt seit zwanzig Jahren Schwerpunkte auf strategische, kreative und gesellschaftlich relevante Öffentlichkeitsarbeit. Das bettertogether-Team umfasst derzeit 24 Mitarbeiter:innen. Zu den rund 70 Kunden und mehr als 1.000 Referenzen zählen führende Institutionen und Organisationen aus den Bereichen Technologie und Zukunft, Gesundheit und Soziales, Nachhaltigkeit und Diversität, Wissenschaft, Bildung und Kultur. In diesen Themenfeldern betreut bettertogether aus einer Hand Projekte in der Positionierung und Markenentwicklung, mit Trainings und Organisationsentwicklung, mit strategischer Kommunikationsberatung sowie mit multimedialer Content-Kreation und -Verbreitung über alle verfügbaren Kanäle von der klassischen Medienarbeit über Corporate Media und Events bis hin zu Video und Digital.



www.bettertogether.com

