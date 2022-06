Wertpapier-Beratung: "Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" setzt auf Nachhaltigkeit

Für ein besseres Morgen: Die Stadtbank möchte zu einer lebenswerten Zukunft beitragen - mit nachhaltigen Wertpapierfonds und zertifizierter Beratungsexpertise.

Wien (OTS) - "Nachhaltigkeit hat über alle Lebensbereiche hinweg an Bedeutung gewonnen, genauso im Banking. Immer mehr Menschen wollen ihr Geld verantwortungsvoll veranlagen", so Markus Plank, neuer Bereichsleiter Private Banking und Leiter des Wertpapierkompetenzzentrums der Stadtbank: "Wir bieten mit Blick auf Nachhaltigkeit eine bereits sehr attraktive Produktpalette und stellen nun auch unsere Beratung dahingehend um."

Nachhaltigkeitsrisiken, also Auswirkungen, die sich für Unternehmen aus den ESG-Faktoren (Environment, Social, Governance) Umwelt, Soziales sowie Unternehmensführung ergeben, können den Wert von Investitionen bzw. die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Reputation eines Unternehmens negativ beeinflussen. Umso wichtiger ist es, derartige Effekte in der Veranlagung zu berücksichtigen.

Raiffeisen Wien reagiert deshalb frühzeitig auf die gesetzliche MiFID-Verordnung, welche am 1. August 2022 in Kraft tritt und wonach die Nachhaltigkeitspräferenzen im Rahmen eines Kundengespräches verbindlich abzustecken sind: So absolvierten alle Wertpapier-Experten der Stadtbank die ÖGUT-Weiterbildung ("Nachhaltige Geldanlage") und den Lehrgang "EFPA ESG Advisor®" im Sinne einer hochwertigen, konsequent nachhaltigen Beratung.

"Finanziell und ökologisch nachhaltig"

Plank hält fest: "Der Erfolg einer Veranlagung hängt mitunter von Klima- und Umweltrisiken ab. Um also in Zukunft unseren Kundinnen und Kunden weiterhin ein starker Partner sein zu können, ist fachliches Know-how dazu unverzichtbar. Wir wollen durch intensiven Austausch das Verständnis für unsere Veranlagungsprodukte schärfen und zugleich den Wienerinnen und Wienern helfen, finanziell und ökologisch nachhaltig erfolgreich zu investieren."

Neben der kompetenten Beratung in den Filialen oder über Video verfügt die Stadtbank mit "WILL" über eine digitale Vermögensverwaltung am Puls der Zeit: Anleger können ab einem Volumen von 10.000 Euro aus vier ausschließlich nachhaltig gemanagten Portfolios wählen. Via eigener App oder über das WILL-Cockpit im Online Banking "Mein ELBA" hat man die Möglichkeit, regelmäßige Ansparungen vorzunehmen sowie Zu- und Auszahlungen zu tätigen.

Ihrem Leistungsanspruch, den Unterschied in der Bundeshauptstadt zu machen und digital wie persönlich für die Menschen da zu sein, wird die Stadtbank so auch in der Veranlagung gerecht: Im Vorjahr wurde sie von der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) als beste Regionalbank in der Anlageberatung ausgezeichnet. Die Werbekampagne "Stadtbank? Stadtmensch" holt zudem Träume und Wünsche der Wienerinnen und Wiener in echten Lebenssituationen vor den Vorhang – ein Schwerpunkt: nachhaltige Geldanlage.

