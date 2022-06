„3 Am Runden Tisch“ zu „Wie tolerant ist Österreich gegenüber homosexuellen Menschen wirklich?“ mit Jäger & Brezina

Am 10. Juni um 22.35 Uhr in ORF; außerdem „Universum History“ und „ZIB 2 History“ im Pride-Month

Wien (OTS) - Am kommenden Samstag findet die 26. Wiener Regenbogen-Parade statt. Sie ist ein Höhepunkt des bereits traditionellen Pride-Month im Juni, eine Demonstration für Akzeptanz von Homosexuellen, Transgender-Personen und allen Menschen, die sich der LGBTIQ+-Bewegung zugehörig fühlen. Im vergangenen Jahr zogen Zehntausende über die Wiener Ringstraße, Bundespräsident Alexander Van der Bellen meldete sich mit einer klaren Botschaft:

LGBTIQ+-Rechte seien Menschenrechte, eine Diskriminierung dürfe es in Europa nicht geben. Doch wie tolerant ist unsere Gesellschaft tatsächlich?

Dazu bei „3 Am Runden Tisch“ in einem konstruktiven Streitgespräch bei Patricia Pawlicki am Freitag, dem 10. Juni 2022, um 22.35 Uhr in ORF 2:

Lena Jäger, Initiatorin des Frauenvolksbegehrens, sie sieht als Lesbe homosexuelle Frauen immer noch im Nachteil.

Bestseller-Autor Thomas Brezina, seit 2016 mit seinem Mann Ivo verheiratet. Er findet nicht, dass es lesbische Frauen schwerer haben als schwule Männer.

Nach „3 Am Runden Tisch“ zeigt „Universum History“ um 23.05 Uhr die Dokumentation „Sex Change – Revolution der Geschlechter“. Weiters zeigt ORF 2 im Pride-Month am 15. Juni eine „ZIB 2 History“ mit Martin Thür über 20 Jahre Aufhebung des Diskriminierungsparagraphen 209 und danach ein weiteres „Universum History“ über „Die Regenbogen-Revolution – Der lange Weg in die Freiheit“ (alle Details unter presse.ORF.at).

