Generali mit drei ersten Plätzen beim Versicherungsaward Austria top

Mehrfache Auszeichnung der Generali Versicherung. Gewinnerin in den Kategorien Kranken, Haushalt/Eigenheim und Unfall. Generali setzt Siegesserie fort.

Wien (OTS) - Die Generali Versicherung zählt auch 2022 zu den Top-Performern in der Versicherungsbranche. Beim diesjährigen Versicherungsaward Austria erhielt sie mit gleich drei ersten Plätzen Bestnoten von den Versicherungsmakler_innen und Vermögensberater_innen. 520 Teilnehmer_innen bewerteten die Produkt- und Servicequalität österreichischer Versicherer.

Die Ergebnisse im Detail:

1. Platz in Kranken

1. Platz in Haushalt/Eigenheim

1. Platz in Unfall

Thomas Bayer, Leiter Unabhängige Vertriebe der Generali Versicherung, sieht den von der Generali eingeschlagenen Weg bestätigt: „Die Generali ist ein Qualitätsversicherer und begleitet ihre Maklerpartner_innen und Kund_innen ein Leben lang. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnungen und das in uns gesetzte Vertrauen. Die Awards zeigen, dass wir mit unseren qualitativ hochwertigen Versicherungsprodukten sowie unseren Betreuungsteams vor Ort die Bedürfnisse unserer Maklerpartner_innen erfüllen. Wir werden auch in Zukunft besten Service bieten und mit individuellen Lösungen die Zufriedenheit weiter steigern. Ich bedanke mich beim gesamten Team für seinen hervorragenden Einsatz, ohne den eine so positive Resonanz nicht möglich wäre.“

Nach den exzellenten Ergebnissen bei den FMVÖ-Recommender Awards 2022 und den AssCompact Awards 2021 setzt die Generali beim Versicherungsaward Austria 2022 ihre Siegesserie fort.

Der Versicherungsaward Austria

Die wissma Martforschungs GmbH hat auch heuer wieder eine Bewertung der österreichischen Versicherungsunternehmen durchgeführt. 520 unabhängigen Versicherungsvermittler_innen und Vermögensberater_innen haben an der Befragung zur Produkt- und Servicequalität teilgenommen. Unter den mehr als 20 Aspekten wurden zum Beispiel Leistungsbereiche wie Produktqualität, Prämien, Polizzierung und Maklerbetreuung bewertet. Neben den Kategorien Berufsunfähigkeit, Kranken, Leben-fondsgebunden, Unfall, Rechtsschutz privat und Haushalt/Eigenheim war 2022 auch Nachhaltigkeit Thema der Befragung.

Ein Foto finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Generali Versicherung AG

Angelika Knap

Pressesprecherin

(01) 534 01-12443

presse.at @ generali.com

www.generali.at