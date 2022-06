ORF III am Freitag: Dreiteiliger Themenabend zum 80. Geburtstag von Paul McCartney

Mit Doku „The Beatles – Die Anfänge“, Musikfilm „Paul McCartney & Wings: Rockshow“ und Konzert „Paul McCartney: Good Evening New York City“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 10. Juni 2022, präsentiert ORF III Kultur und Information einen dreiteiligen Schwerpunktabend zum 80. Geburtstag von Paul McCartney am 18. Juni. Den Auftakt macht die Dokumentation „The Beatles – Die Anfänge“ (20.15 Uhr), gefolgt vom Musikfilm „Paul McCartney & Wings: Rockshow“ (21.15) und dem Konzert „Paul McCartney: Good Evening New York City“ (22.20 Uhr).

Im Hauptabend erzählt der Film „The Beatles – Die Anfänge“ die weniger bekannte Vorgeschichte der sechs jungen Musiker, die später zur erfolgreichsten Band der Geschichte werden sollten. Denn vor Ruhm, Glanz und „Beatlemania“ lebten sie ein gänzlich anderes Leben. Anhand von Interviews mit früheren Freunden und Bandmitgliedern sowie seltenen Archivmaterialien beleuchtet die Dokumentation die frühen Jahre der Beatles.

Danach zeigt ORF III den Konzertfilm „Paul McCartney & Wings:

Rockshow“, der den Ex-Beatle und die Gruppe Wings im Jahr 1976 auf ihrer „Wings over America“-Tour begleitet.

Mit „Paul McCartney: Good Evening New York City“ beschließt ein Konzerthighlight der Musiklegende den Abend: Bei diesem legendären Auftritt zur Eröffnung des New Yorker Citi Field Stadiums im Jahr 2009 gab Sir Paul seine größten Solohits sowie Beatles- und Wings-Klassiker zum Besten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at