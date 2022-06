Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál: 30 Jahre für die Frauen in dieser Stadt

Jubiläum für das Frauenservice der Stadt Wien

Wien (OTS) - Vor 30 Jahren wurde in Wien ein wesentlicher frauenpolitischer Meilenstein gelegt: Mit der Gründung einer eigenen Dienststelle für Frauenförderung – dem Frauenbüro, wie sie zu Beginn hieß – setzte Wien ein deutliches Zeichen für die Gleichstellung.

Seitdem ist die MA 57 – das jetzige Frauenservice der Stadt Wien – gewachsen und hat sich verändert. Das Ziel ist aber das gleiche geblieben: Frauen und Mädchen in ihrer Selbstbestimmung zu stärken. Unter dem Namen „Frauenservice“ bietet die Abteilung eine breite Angebotspalette für alle Wienerinnen und ist zu einer zentralen Drehschreibe in Wien geworden, wenn es um Gleichstellung geht.



„Wir blicken auf drei bewegte Jahrzehnte mit innovativen Projekten zurück. Darunter sind unverzichtbare Einrichtungen wie der Frauennotruf und das Frauenzentrum, das ich eröffnen durfte – als Anlaufstelle für alle Wienerinnen. Das Ziel war und bleibt: Frauen und Mädchen in unserer Stadt dabei zu unterstützen, selbstbestimmt zu leben. Die Mitarbeiterinnen des Frauenservice leisten Tag für Tag Großartiges für die Frauen in unserer Stadt und sind für die Wienerinnen da!“, wünscht Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál dem Frauenservice alle Gute. Und: „Mit der größten Frauenbefragung Wiens unter dem Motto ,Wien, wie sie will‘ setzen wir einen neuen Meilenstein. Rund 15.500 Wienerinnen haben mitgemacht. Ihre Anliegen werden in die Maßnahmen der nächsten Jahre fließen“, so Gaál.



Bei einem Festakt im Rathaus feierte das Frauenservice – gemeinsam mit Wegbegleiter*innen – das 30. Jubiläum.

Was mit zehn engagierten Mitarbeiterinnen begonnen hat, sind nun mehr als 40 Expertinnen, die sich in unterschiedlichen Bereichen täglich für Frauen und Mädchen in Wien einsetzen. Das Frauenservice Wien ist nicht mehr aus dem Magistrat wegzudenken.

30 Jahre Frauenservice: 30 Jahre Unterstützung für alle Wienerinnen

Das Frauenservice Wien hat auch dadurch eine Vorreiterinnenrolle, dass zwei konkrete Serviceangebote Teil der Abteilung sind: der 24-Stunden Frauennotruf und das Frauenzentrum.

1996 gegründet, beraten und unterstützen die Kolleginnen des 24- Stunden Frauennotrufs (01/71719) rund um die Uhr täglich Frauen, die Opfer von Gewalt wurden sowie deren Umfeld und initiieren Kampagnen, die Bewusstsein für Übergriffe schaffen.

2019 eröffnet, ist das Frauenzentrum (01/408 70 66) in der Rathausstraße 2 eine zentrale Anlaufstelle für alle Wienerinnen – bei juristischen, sozialarbeiterischen sowie psychologischen Fragen.

Jährlich werden vom Frauenservice zahlreiche Projekte umgesetzt: Studien zu unterschiedlichen Schwerpunkten, um Zahlen und Fakten zu den vielfältigen Lebensrealitäten der Frauen und Mädchen zu haben, Workshopangebote für verschiedene Zielgruppen – von Mädchen-Empowerment bis hin zu Zivilcourage. Außerdem verfasst das Frauenservice Informationspublikationen zu Themen wie Einkommensunterschieden von Männern und Frauen oder zu anderen feministischen Themen, organisiert Veranstaltungen rund um den Frauentag, die Verleihung des Wiener Frauenpreises, den Wiener Töchtertag und vieles mehr.

Wien als Stadt der Frauen

Wien ist die Stadt der Frauen: Neben dem Frauenservice Wien gibt es innerhalb der Stadt noch zahlreiche andere Expertinnen, die sich dem Thema Gleichstellung in den unterschiedlichsten Bereichen widmen. Damit ist im Sinne des Gender Mainstreamings ein breiter Ansatz gewährleistet.

Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft die Angebote der Stadt den Lebensrealitäten der Wienerinnen entsprechen, wurde mit der größten Frauenbefragung Wiens ein weiterer innovativer und zukunftsweisender Meilenstein gesetzt: die Wünsche, Sorgen und Anliegen von rund 15.500 Wienerinnen, die teilgenommen haben, werden in die gesetzten Maßnahmen der nächsten Jahre und in gewählte Schwerpunkte fließen.



„30 Jahre für die Wienerinnen und gemeinsam mit ihnen. Die Erfolgsbilanz des Teams des Frauenservice kann sich sehen lassen. Viele Schritte in Richtung unseres Ziels einer geschlechtergerechten und damit menschengerechten Gesellschaft sind gesetzt. Und mit ungebrochenem Engagement werden noch etliche folgen“, so die Leiterin des Frauenservice Wien, Marion Gebhart. / Schluss

