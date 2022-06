Klimaschutzministerium begleitet zehn österreichische Pionierstädte am Weg zur Klimaneutralität

Mit dem Start der nationalen Mission „Klimaneutrale Stadt“ setzt das BMK einen urbanen Schwerpunkt, um Klima- und Energieziele schneller zu erreichen

Wien (OTS) - Stadtregionen sind bereits heute mit den Auswirkungen des Klimawandels besonders konfrontiert - mit teils erheblichen Folgen für die Infrastruktur, aber auch für die Lebensqualität und die Gesundheit der dort lebenden Menschen. Gleichzeitig sind Städte aber auch wesentliche Treiber des Klimawandels: Als größte Verbraucher der weltweit produzierten Energie sind sie für etwa 60 bis 80 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Städten kommt damit sowohl im Hinblick auf die Erreichung der globalen Energie- und Klimaziele als auch bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels eine bedeutende Rolle zu.

Die nun vom Klimaschutzministerium (BMK) initiierte Mission „Klimaneutrale Stadt“ nimmt diesen Zusammenhang ins Visier und wird zehn österreichische Städte und Kommunen beim Erreichen der nationalen Klima- & Energieziele unterstützen. Zur Mission gehören auch umfassende Forschungsaktivitäten und Begleitmaßnahmen, um den Weg in Richtung Klimaneutralität sichtbar zu machen, um Strategien zu erarbeiten sowie entsprechende Lösungen umzusetzen. Die Initiative schließt damit direkt an die Vorbereitungen der neun größten österreichischen Städte und Stadtregionen an, die sich bereits im vergangenen Jahr als Österreichs Vorreiter Richtung Klimaneutralität im Rahmen des Programms „FIT4UrbanMission“ hervorgetan haben. Auch diese werden in den nächsten Jahren ihre Klimaschutzbestrebungen gemeinsam mit dem BMK – insbesondere zu den Schwerpunkten Mobilitäts- und Energiewende – vorantreiben.

„Österreichs Städte spielen im Kampf gegen den Klimawandel eine zentrale Rolle und sind daher wichtige Kooperationspartner des BMK“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Aus diesem Grund wurde die nationale Mission „Klimaneutrale Stadt“ ins Leben gerufen, die österreichische Städte und Gemeinden durch die Förderung bedarfsorientierter und umfassender Innovationsaktivitäten dabei unterstützt, Vorreiter in der Klimaneutralität und damit Vorbild für andere Kommunen zu werden. „Um die Klimaziele schnellstmöglich und effizient zu erreichen ist es essenziell, alle Städte und Gemeinden – egal wie klein oder groß – abzuholen und voneinander zu lernen“, so Gewessler.

Wie schon bei der „FIT4Urban Mission“ orientiert sich die nationale Mission an der Initiative der Europäischen Kommission zu „100 klimaneutralen und smarten Städten bis 2030“ und ergänzt diese synergetisch mit weiteren Angeboten für österreichische Städte. Kooperationsverträge zwischen dem BMK und zunächst zehn österreichischen Pionierstädten sind dabei nicht nur ein Zeichen für eine Partnerschaft auf Augenhöhe, sondern sichern mit bis zu zwei Millionen Euro pro Stadt auch zusätzliche Ressourcen für den notwendigen personellen Kapazitäts- und Kompetenzaufbau.

„Forschung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und die öffentliche Verwaltung müssen Hand in Hand gehen, um gesamtheitliche Lösungen zur Erreichung klimaneutraler Quartiere auf den Weg zu bringen. Innovation ist essentieller Motor dafür“, betont Henriette Spyra, Sektionschefin für Innovation und Technologie im BMK. Die nationale Mission trage maßgeblich dazu bei, dass durch die Entwicklung, Umsetzung und Skalierung passgenauer Lösungen ambitionierte Klimaziele in den Städten bereits bis 2030 erreicht und ein breiter Erfahrungsschatz aufgebaut werden kann. In weiterer Folge soll das Förderangebot auch auf weitere Städte ausgeweitet werden.

Weitere Infos

https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/themen/klimaneutrale-stadt.php

https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/artikel/fit4urbanmission.php

Rückfragen & Kontakt:

BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Florian Berger

Pressesprecher der Bundesministerin

01/71162-658010

florian.berger @ bmk.gv.at

www.bmk.gv.at