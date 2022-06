AVISO Kunst Haus Wien: „TEACH NATURE“

Wien (OTS/RK) - Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert von 15. Juni bis 2. Oktober 2022 die Ausstellung „TEACH NATURE“. Für die Gruppenausstellung setzen sich Studierende der Akademie der bildenden Künste Wien mit der Bedeutung von Natur für die Kunstproduktion auseinander. Inspiriert wurden ihre Arbeiten durch Besuche österreichischer Nationalsparks und durch Gespräche mit Wissenschaftler*innen sowie Parkbetreuer*innen.

Ausgangspunkt der Beschäftigung der Studierenden war die sogenannte „Rote Liste“, also die immer stetig steigende Anzahl der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten Österreichs. Simone Bader, Mona Hahn, Roland Kollnitz, Nora Schultz und Heimo Zobernig standen als Lehrende der Fachbereiche Bildhauerei | Raumstrategien, Bildhauerei und Installation, sowie Kunst im öffentlichen Raum an der Akademie der bildenden Künste Wien den Studierenden in dieser Zeit begleitend zur Seite. In regelmäßigen Treffen wurden die Zusammenhänge der in und mit der Natur gesammelten Eindrücke und deren Bedeutung für die Kunstproduktion diskutiert und Bezüge zur individuellen künstlerischen Arbeitsmethodik der Studierenden hergestellt.

Das Kunst Haus Wien lädt Vertreter*innen der Medien herzlich zu einem persönlichen Presserundgang anlässlich der Eröffnung der neuen Grätzloase und des Sommerfestes ein! Die Künstler*innen und die Lehrenden sind anwesend und stehen für Interviews zur Verfügung.

Bitte merken Sie vor:

TEACH NATURE

Zeit: Dienstag, 14. Juni 2022 ab 18:00 Uhr

Ort: Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

Anmeldung bitte unter presse@kunsthauswien.com

Das Kunst Haus Wien freut sich auf Ihren Besuch!

Rückfragen & Kontakt:

Martina Kuso

Kunst Haus Wien – Leitung Kommunikation

Tel.: +43 1 712 04 91 - 43

E-Mail: martina.kuso @ kunsthauswien.com

www.kunsthauswien.com



Mag.a Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at