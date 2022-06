Terminankündigung: 25 Jahre Jugend Eine Welt Radiosendung

Die Jubiläumssendung auf radio klassik Stephansdom

Wien (OTS) - Millionen Kinder weltweit können keine Schule besuchen. Unter dem Motto „Bildung überwindet Armut“ ermöglicht Jugend Eine Welt seit 1997 benachteiligten Kindern und Jugendlichen hochwertige Bildung und Berufsausbildung. Darunter fallen Kinder aus armen Familien, die sich den Schulbesuch nicht leisten können, genauso wie Waisen- oder Straßenkinder, die auf sich alleine gestellt, aus dem Bildungssystem gefallen sind. Diesen Kindern mithilfe von Bildung die Chance auf ein besseres Leben zu geben, ist das Ziel der Hilfsorganisation und ihrer weltweiten ProjektpartnerInnen, den Salesianern Don Boscos und den Don Bosco Schwestern.

Die Live-Jubiläumssendung „Im Einsatz für die Kinder und Jugendlichen unserer EINEN Welt“ auf radio klassik Stephansdom am Mittwoch, den 15.06. 2022 von 17:00 bis 19:00 Uhr bietet spannende Einblicke in die tägliche Arbeit einer seit 25 Jahren international tätigen Hilfsorganisation! Es erwarten Sie großartige Gäste wie Jugend Eine Welt-Botschafterin Chris Lohner, Salesianerpater Josef Keler und der in Liberia tätige Bruder Lothar Wagner.

Drehen Sie auf, schalten Sie ein – wir freuen uns auf eine ganz besondere gemeinsame Radiosendung! Die Jubiläumssendung von Jugend Eine Welt auf www.radioklassik.at.

Die Sendung ist weltweit via Livestream zu hören und kann sieben Tage lang in der Radiothek nachgehört werden.

Datum: 15.06.2022, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: radio klassik Stephansdom, Wien, Österreich

Url: http://www.radioklassik.at

