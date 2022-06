Die Kultserie der 2000er ist zurück: Die W.I.T.C.H. Luxury-Edition erscheint!

Berlin (ots) - Als magische Hüterinnen unserer Welt erreichten die W.I.T.C.H. in den früher 2000er Jahren mit ihren Comic-Magazinen, die auf Deutsch bei Egmont Ehapa Media erschienen, und der erfolgreichen TV-Adaption weltweit ein Millionenpublikum. Alte und neue Fans können sich nun erneut in diese zauberhafte Welt begeben, denn Will, Irma, Taranee, Cornelia und Hay Lin feiern in einer hochwertigen Luxury-Edition ihr Comeback!

W.I.T.C.H. wurde vom italienischen Walt Disney Company-Team entwickelt und eroberte die Herzen seiner Leser*innen sofort im Sturm: 2004 erhielt W.I.T.C.H. sogar auf dem 11. Internationalen Comic-Salon Erlangen den Max und Moritz-Preis als "Beste deutschsprachige Comic-Publikation für Kinder und Jugendliche", denn W.I.T.C.H. "verbindet eine originelle, ernsthafte und auch menschliche Story mit brillanten, verspielten und unglaublich detailreichen Zeichnungen", so die Laudatio damals.

Nun ist es an der Zeit, dass sich die 12 Portale noch einmal öffnen, für alle, die sich von dieser einmaligen Magie mitreißen lassen möchten. Band 1 der gebundenen Gesamtausgabe beinhaltet die ersten sechs Geschichten sowie ein persönliches Vorwort der Redaktionsleitung des W.I.T.C.H.-Magazins. Begleitet die fünf auserwählten Schülerinnen bei ihren spannenden Abenteuern als magische Hüterinnen des Großen Netzes zwischen den Welten, um das Eindringen dunkler Kräfte zu verhindern! Mächtig, magisch und humorvoll - lasst euch verzaubern!

Den ersten Band von W.I.T.C.H. (384 Seiten, 25.00 EUR, ISBN 978-3-7704-0316-5) gibt es ab dem 9. Juni im Handel und auf www.egmont-shop.de zu kaufen.

