DEPP VS. HEARD bei "Katia Wagner - Der Talk": „Botschaft an Frauen ist schockierend!“

Podcasterin Annie Müller Martínez ortet nach dem Urteil gegen US-Schauspielerin Amber Heard "ein System von mächtigen Männern!".

Wien (OTS) - Nach dem Urteil gegen US-Schauspielerin Amber Heard ist am Dienstagabend auch auf krone.tv eine hitzige Diskussion rund um die Frage, ob nun Frauen davor zurückschrecken könnten, häusliche Gewalt anzuzeigen oder publik zu machen, entbrannt.

Die Podcasterin Annie Müller Martínez warnt, dass mit dem Richterspruch die Botschaft vermittelt werde: „Traue dich ja nicht, dich gegen einen Mann aufzulehnen, der mächtiger ist als du!“ Kulturjournalist Heinz Sichrovsky sieht das anders: „Die beiden haben einander verdient!“ Denn laut dem Kulturjournalisten handelt es sich bei beiden vielmehr um „zwei mangelhaft erzogene Herrschaften“.

Anwalt: „Das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun“

Strafverteidiger Werner Tomanek warnt davor, das amerikanische Rechtssystem mit dem österreichischen vergleichen zu wollen. „Dieses Urteil hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun“, reüssiert er. Es sei laut Tomanek gut, dass hierzulande Richter entscheiden würden und keine Jury, die im schlimmsten Fall nur aus „Hausmeistern“ bestehen würde.

Society-Chef: Auch Heard wird wieder Rollen bekommen!

Adabei-Chef Norman Schenz sieht überraschenderweise eine finanziell rosige Zukunft auf beide zukommen. Zum Schluss bleiben für ihn „zwei Gewinner“, denn: „Hollywood scharrt schon in den Startlöchern.“ Depp gelte nun in Hollywood als rehabilitiert und auch bei Heard ist er sich sicher, dass sie wieder Filme drehen wird. „Sie wird für jede Show, in der sie auftritt, jetzt Hunderttausende Dollar bekommen“, so seine Prognose.

Katia Wagner, jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf krone.tv und online auf www.krone.tv im Livestream!

Rückfragen & Kontakt:

Krone Multimedia GesmbH & Co KG

Anna Schuster

redaktion @ krone.tv

www.krone.tv