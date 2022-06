Sicherer Urlaub: Reiseversicherungen nehmen zu

Österreicher:innen wird Reiseschutz immer wichtiger

Reiseversicherungen für Urlaub in Österreich am stärksten nachgefragt

USA an zweiter Stelle: Auslandskrankenversicherung hier besonders wichtig

Jahresreiseversicherung spart bis zu 30 Prozent an Mehrkosten



Die Vergleiche für Reiseversicherungen nehmen in den letzten Monaten wieder zu. Die aktuellen Vergleichsdaten des Tarifvergleichsportals durchblicker zeigen, dass Österreicherinnen und Österreicher ihren Urlaub heuer verstärkt im Inland verbringen. Weitere beliebte Destinationen sind die USA auf dem zweiten Platz, gefolgt von Griechenland und Italien.

„Reisen in COVID-Zeiten – das hat nicht zuletzt auch Spuren bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern hinterlassen. Wir bei durchblicker merken, dass sich die Leute vor Reiseantritt viel mehr mit dem Thema Reiseschutz auseinandersetzen, sich besser informieren und aktuell wieder mehr Reiseversicherungen vergleichen” erklärt durchblicker Versicherungsexperte Patrick Madl.

Absicherung auch für Österreich-Urlaub sinnvoll

Für Österreich werden aktuell besonders viele Reiseversicherungen verglichen. So lassen sich mit einem Reisestornoschutz hohe Stornokosten für Hotels vermeiden. Mit einer Reiseunfallversicherung können auch zusätzliche Unfall-Leistungen wie eine Personensuche und -bergung mitversichert werden. Denn was viele nicht wissen: Bergungskosten mit dem Hubschrauber im alpinen Gelände werden von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht übernommen.

Wer außerhalb von Europa verreist, sollte auf eine vollwertige Auslandskrankenversicherung mit einer ausreichend hohen Versicherungssumme setzen. Das ist besonders für Länder mit teuren Gesundheitssystemen wie in den USA und Kanada wichtig, um nicht auf teuren Arzt- oder Krankenhausrechnungen sitzen zu bleiben.

Viele Reiseversicherungen bereits mit Corona-Deckungen

“Auch in diesem Jahr bleibt Corona das Thema bei der Reiseplanung”, weiß Patrick Madl von durchblicker und hat zugleich eine gute Nachricht für Verbraucher:innen: “Seit Ausbruch der Pandemie haben viele Versicherer ihre Produkte angepasst und Corona-Deckungen eingeführt. So zählt eine Corona-Erkrankung vor Reiseantritt oder ein Reiseabbruch aufgrund einer COVID-19-Infektion am Urlaubsort bereits bei vielen Anbietern zu einem versicherten Storno- und Abbruchgrund. Da die Corona-Deckungen jedoch von Versicherer zu Versicherer variieren, ist es empfehlenswert, Angebote zu vergleichen und einen Blick auf die Tarifdetails zu werfen.“

Jahresreiseversicherung lohnt sich bereits ab 2 - 3 Reisen im Jahr

Gleich dreimal häufiger werden auf durchblicker Einzel-Reiseversicherungen als Jahresverträge verglichen. Dabei kann sich eine Jahresreiseversicherung bereits ab zwei bis drei Reisen im Jahr rentieren und rund 30 Prozent an Mehrkosten einsparen, wie dieses Beispiel zeigt:

Wählt eine Familie für einen 14-tägigen Sommerurlaub in Griechenland (Reisepreis: 4.000 Euro) einen Einzelvertrag mit Komplettschutz, liegen die Prämien zwischen 188 Euro (günstigster Anbieter) und 260 Euro (teuerster Anbieter). Entscheidet sich die Familie jedoch für eine Jahresreiseversicherung mit Komplettschutz zu den gleichen Konditionen, spart sie sich bereits ab der 2. Reise unnötige Mehrkosten: Nämlich zwischen 19 und 32 Prozent im Vergleich zur Einzelreiseversicherung – je nachdem, ob sie sich für den teuersten Anbieter (420 Euro) oder den günstigsten Anbieter (257 Euro) entscheidet.

