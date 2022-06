UBM und CA Immo verkaufen Wohn- und Büroprojekt „Kaufmannshof“ im Zollhafen Mainz für knapp € 50 Mio.

Mainz, 9.6.2022 (OTS) - Die UBM Development Deutschland GmbH hat gemeinsam mit der CA Immo Deutschland GmbH das in einem Joint-Venture entwickelte Projekt „Kaufmannshof“ im Zollhafen Mainz für rund € 48,5 Mio. an ein deutsches Family Office verkauft. Baustart für den auf dem Baufeld Hafeninsel V errichteten „Kaufmannshof“ war das zweite Quartal 2020, die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2022 geplant.

Das Ensemble geht mit vielfältigen Elementen auf die historische Hafenarchitektur ein und schafft dabei gleichzeitig eine inspirierende Umgebung für zeitgemäße Wohn- und Arbeitsformen. Insgesamt entstehen 45 Wohnungen, 5 Hafenhäuser (Townhouses) und ca. 3.277 m² Gewerbefläche.

Christof Altendorfer, Geschäftsführer der CA Immo Deutschland und Leiter Investment Management: „Als einer der Quartiersentwickler des Zollhafens freuen wir uns zu sehen, wie unser Konzept einer lebendigen und ausgewogenen Nutzungsmischung sowohl bei den Bewohnern als auch bei Büromietern und Investoren positiv angenommen wird. Unsere Verkaufserlöse reinvestieren wir in ESG konforme, Class-A Büro-Projektentwicklungen, Renovierungsprojekte oder Bestandobjekte in den Kernmärkten des Unternehmens.“

„Das Projekt zeigt, dass unsere Strategie green. smart. and more. vom Markt sehr gut angenommen wird“, betont Werner Huber, Geschäftsführer von UBM Development Deutschland“, „so ist es auch kein Zufall, dass auch die in Bezug auf Nachhaltigkeit, Gebäudeintelligenz und Ästhetik hervorragenden Gewerberäume schon jetzt zu rund 90% vermietet sind.“

Für die UBM als auch CA Immo ist das Quartiersentwicklungsprojekt am ehemaligen Mainzer Zollhafen kein Neuland. Durch UBM bereits realisiert und verkauft sind das Wohnprojekt „Waterkant“ sowie das „Super 8 Hotel“. Auch das von der CA Immo 2021 realisierte, vollvermietete Büroprojekt „ZigZag“ unterstreicht die erfolgreiche Etablierung des Zollhafens. Derzeit in Umsetzung ist neben dem „Kaufmannshof“ auch der „Flößerhof“, beide durch die Partnerschaft CA Immo / UBM.

Im ersten Quartal dieses Jahres hat die UBM Development im Zollhafen Mainz vier weitere Baufelder für insgesamt mehr als 42.000 m² Geschossfläche erworben. Auf den in direkter Wasserlage gelegenen Arealen sind rund 75 Prozent für Wohnen und 25 Prozent für Gewerbe/Büro vorgesehen, die alle in klimaschonender Holz-Hybrid-Bauweise entstehen sollen. Für die UBM entwickelt sich der Zollhafen Mainz damit zu einem der Schlüssel-Projekte in einer der aktuell aufregendsten Städte Deutschlands.



Rund um das 80.000 m² große Hafenbecken entsteht sukzessive eine urbane Mischung aus individuell gestaltbaren Stadthäusern, Eigentumswohnungen für rund 2.500 Bewohner und Bewohnerinnen und modernen Büroimmobilien mit rund 4.000 Arbeitsplätzen. Gastronomie, Hotellerie, KiTas, Einkaufsmöglichkeiten und hochattraktive Freizeitangebote machen den Zollhafen Mainz zu einer begehrten Adresse, Als Quartiersentwickler engagieren sich die CA Immo Deutschland GmbH gemeinsam mit der Stadtwerke Mainz AG.



UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Mainz. Das Gold-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

CA Immo ist ein auf moderne Büroimmobilien spezialisierter Investor, Manager und Entwickler in den Metropol-Städten Deutschlands, Österreichs und Zentraleuropas. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Gewerbeimmobilien ab und verfügt über ein hohes Maß an eigener Baukompetenz. Die 1987 gegründete CA Immo ist im ATX der Wiener Börse gelistet und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 6,4 Mrd. € (per 31.03.2022) in Deutschland, Österreich und CEE.

Rückfragen & Kontakt:

Sven Hoffmann

Head of Marketing Deutschland

UBM Development Deutschland GmbH

Telefon: +49 30 91 58 06 50

E-Mail: sven.hoffmann @ ubm-development.com



Karl Abentheuer

Head of Corporate Communications

UBM Development AG

Mob.: +43 664 136 34 23

E-Mail: karl.abentheuer @ ubm-development.com



Für Rückfragen CA Immo

Markus Diekow

CA Immo Deutschland GmbH - Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 69 606 27 115 oder +49 172 6795948

E-Mail markus.diekow @ caimmo.de