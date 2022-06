Die Or Foundation und SHEIN legen mit mehrjährigem Fonds für erweiterte Produzentenverantwortung den Grundstein für weltweiten Wandel

Accra, Ghana (ots/PRNewswire) - The Or Foundation, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA und Ghana, die an der Schnittstelle von Umweltgerechtigkeit, Bildung und Modeentwicklung tätig ist, und SHEIN, ein Online-Händler für Mode-, Beauty- und Lifestyle-Produkte, haben heute eine bahnbrechende, mehrjährige Vereinbarung bekannt gegeben, die den Extended Producer Responsibility (EPR) Fund von SHEIN einführen wird. Der Fonds wird dazu beitragen, die Entwicklung und Umsetzung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitsstrategien voranzutreiben, die sich auf Kleidung konzentrieren, welche in den globalen Secondhand-Handel gelangt ist und dort häufig als Abfall endet.

Die Vereinbarung zwischen der Or Foundation und SHEIN ist die erste ihrer Art und begründet eine jährliche Verpflichtung der Marke, die Abfallmanagement-Bemühungen in Gemeinden zu unterstützen, die stark von Textilabfällen betroffen sind. Die Vereinbarung ist Teil des neu angekündigten EPR-Fonds von SHEIN, für den das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren 50 Millionen USD bereitstellen wird. Die Mittel werden für globale Zwecke verwendet, die mit dem Engagement von SHEIN zur Bewältigung der globalen Textilabfallbewirtschaftung und zur Förderung der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft sowie allen anderen EPR-Verpflichtungen in Einklang stehen.

Liz Ricketts, Mitbegründerin und Leiterin der Or Foundation, erklärt: „Wir haben die Marken aufgefordert, die Rechnung zu bezahlen, die jenen Gemeinden zusteht, die ihren Abfall entsorgen. Das ist ein bedeutender Schritt in Richtung Rechenschaftspflicht. Was wir als wirklich revolutionär ansehen, ist das Eingeständnis von SHEIN, dass ihre Kleidung möglicherweise hier in Kantamanto landet, eine ganz simple Tatsache, die bisher keine andere große Modemarke zugeben wollte."

Adam Whinston, ESG-Leiter bei SHEIN, betonte: „SHEIN hat sich eine ehrgeizige Impact-Agenda gesetzt und wir freuen uns, mit der Or Foundation, dem ersten Empfänger des bahnbrechenden SHEIN-Fonds, gemeinsam den nächsten Schritt zu machen. Der Umgang mit Secondhand-Abfällen ist ein wichtiger Teil der Modewelt, der oft übersehen wird. Wir haben die Möglichkeit, in diesem Bereich etwas zu verändern, und wir freuen uns darauf, mit der Or Foundation an dieser ersten ihrer Art zu arbeiten."

Als erster Empfänger, der drei Jahre lang jährlich 5 Millionen USD aus dem Gesamtfonds erhält, wird die Or Foundation die Ressourcen nutzen, um ihr Mabilgu-Ausbildungsprogramm (Schwesternschaft) für junge Frauen zu erweitern, die Ballen von Secondhand-Kleidung auf dem Kopf tragen, außerdem zur Gründung von Gemeinschaftsunternehmen, die Textilabfälle in neue Produkte umwandeln, neuartige Faser-zu-Faser-Initiativen mit ghanaischen Textilherstellern zu erproben und den Kantamanto-Markt durch eine gemeinschaftsbasierte Vision aufzurüsten, um sicherzustellen, dass der weltgrößte Secondhand-Kleidermarkt ein sicherer und würdevoller Arbeitsplatz ist. Die Or Foundation wird außerdem einen Teil des ursprünglichen Zuschusses an verbündete Organisationen in Ghana verteilen. SHEIN wird mit der Or Foundation zusammenarbeiten, um weitere Empfänger in anderen Ländern zu bestimmen, die in diesem Jahr und in den kommenden Jahren von der Abfallproblematik im Zusammenhang mit Mode betroffen sind und sein werden.

Daniel Mawuli Quist, Vorstandsmitglied der Or Foundation, erklärt: „Dies ist ein stärkender Beitrag für die Or Foundation, und wir hoffen, dass er es auch für andere Organisationen auf der ganzen Welt sein wird. Wir dürfen den Wert nicht aus den Augen verlieren, den Kantamanto und ähnliche Gemeinschaften für die Bewegung in Richtung Zirkularität haben. Wir hoffen, dass andere Marken diesem Beispiel folgen und die Menschen in den Mittelpunkt stellen werden, die wirklich etwas bewirken."

Sowohl SHEIN als auch die Or Foundation haben sich verpflichtet, die Arbeit vor Ort zu unterstützen, um Kleidung im Umlauf zu halten, Abfall zu reduzieren und Orte zu reinigen und zu regenerieren, die von Textilabfällen betroffen sind. Anfang dieses Jahres hatte SHEIN bekannt gegeben, weltweite Partnerschaften und Initiativen zur Wiederverwendung und zum Recycling von Produkten unterzeichnet zu haben.

Darüber hinaus widmet sich die Or Foundation weiterhin einer Vision von ökologischem und wirtschaftlichem Wohlstand, die Menschen auf der ganzen Welt dazu inspiriert, eine Beziehung zur Mode aufzubauen, die über ihre Rolle als Verbraucher hinausgeht. Bisher wurde die Or Foundation durch den guten Willen einzelner Bürger und Kleinunternehmer vorangetrieben, von denen die meisten nicht direkt zur Abfallkrise der Mode selbst beitragen. Der EPR-Fonds markiert hier einen Wendepunkt.

Die Or Foundation ist eine in den USA und Ghana ansässige gemeinnützige Organisation, die seit 2011 zwischen den beiden Ländern an der Schnittstelle von Umweltgerechtigkeit, Bildung und Modeentwicklung tätig ist. Die Or Foundation hat durch umfangreiche Recherchen und Maßnahmen rund um den Secondhand-Kleidungshandel, wie er sich in Accra, Ghana, dem größten Secondhand-Kleidungsmarkt der Welt, manifestiert, das weltweite Bewusstsein auf die Abfallkrise in der Modewelt gelenkt. Weitere Informationen über die Or Foundation finden Sie auf www.theor.org.

SHEIN ist ein weltweit tätiger Online-Händler für Mode und Lifestyle, der sich verpflichtet hat, die Schönheit der Mode für alle zugänglich zu machen. Wir verwenden On-Demand-Fertigungstechnologie, um Lieferanten an unsere agile Lieferkette anzubinden, Lagerabfälle zu reduzieren und es uns zu ermöglichen, eine Vielzahl erschwinglicher Produkte an Kunden auf der ganzen Welt zu liefern. Im April 2022 hat das Unternehmen evoluSHEIN angekündigt, eine zielgerichtete Kollektion aus bevorzugten Materialien wie recyceltem Polyester und waldfreundlicher Viskose. Von unseren weltweiten Niederlassungen aus erreichen wir Kunden in mehr als 150 Ländern. Weitere Informationen zu SHEIN finden Sie auf www.SHEIN.com.

